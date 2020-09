Kiel

Lediglich acht Menschen wurden am Freitag wegen des Virus überhaupt in Kliniken behandelt. Auch die Zahl der Erkrankten, die beatmet werden müssen, entwickelte sich zurück. Meldeten die Kliniken im April noch täglich rund 50 Personen, die Beatmung brauchten, war es in dieser Woche nur noch ein Patient.

Um einem großen Ansturm an Corona-Patienten vorzubeugen, hatten die Krankenhäuser ihre Kapazitäten von knapp 850 Intensivbetten im März auf rund 1200 erhöht. Die Zahl der Beatmungsbetten wurde fast verdoppelt. Zwar sind landesweit etwas mehr als die Hälfte ausgelastet, aber nicht mal ein Prozent mit Corona-Infizierten. Im Juli lagen über Wochen gar keine Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen.

Im bundesweiten Vergleich stehen in Schleswig-Holstein laut Divi-Intensivregister die meisten Betten leer. In diesem Register erfasst die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin tagesaktuell Intensivbetten von Kliniken in ganz Deutschland. „Diese Reservekapazitäten in Schleswig-Holstein sind im Hinblick auf die anstehende Herbst- und Wintersaison sinnvoll, da diese üblicherweise mit einem Anstieg der Anzahl der Patienten einhergeht“, so ein Sprecher. Auch aus dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) heißt es: „Die Betten wurden zum Glück nicht vollumfänglich benötigt.“ Der Aufbau sei aber notwendig gewesen, um sich auf Infektionsentwicklungen wie in Italien vorzubereiten. In Frankreich wird aktuell in einigen Regionen die Versorgung knapp. Die Betten garantierten „qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bei jedwedem Pandemie-Szenario“. Am UKSH werden in Kiel und Lübeck jeweils 183 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit vorgehalten. Vor der Pandemie gab es nur halb so viele. Zudem gibt es 20 Reservebetten.

Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster liegt die Zahl der Intensivbetten mit 25 dagegen wieder auf dem Niveau wie vor Corona. Mehr als sieben Plätze gleichzeitig seien in der Pandemie nie benötigt worden. „Das FEK ist kurzfristig in der Lage, um bis zu 15 Intensivbetten zu erhöhen“, sagt Geschäftsführer Alfred von Dollen.

Junge Menschen haben weniger schwere Verläufe

Woran liegt es, dass Fälle mit schweren Krankheitsverläufen seltener geworden sind? „Die Testkapazität in der Bundesrepublik wurde in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich erhöht, es werden somit nicht nur symptomatische Menschen getestet, sondern auch asymptomatisch Infizierte. Hierzu gehört auch eine hohe Anzahl an zum Teil sehr jungen Reiserückkehrern“, sagt eine Sprecherin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Die Wahrscheinlichkeit für schwere und tödliche Krankheitsverläufe nehmen mit Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. „Risikogruppen scheinen durch eine gute Aufklärung für einen besseren Eigenschutz zu sorgen.“

Kapazitäten sollen vorerst hoch bleiben

Das Gesundheitsministerium sieht sich anhand der Zahlen zudem darin bestätigt, dass die veranlassten Schutzmaßnahmen in besonders sensiblen Bereichen wie im medizinischen Sektor oder im Pflegebereich greifen. „Es gibt derzeit keine klaren Hinweise, dass das Virus sich verändert hat und nun weniger gefährlich ist“, betont die UKSH-Sprecherin. Deswegen will das Land aktuell auch noch nicht wieder Intensiv-Kapazitäten abbauen, obwohl viele der Betten aktuell nicht belegt sind.

Entschädigung vom Staat deckt nur einen Teil ab

Für jedes leerstehende Bett, dass für Corona-Patienten freigehalten wird, werden Kliniken bislang vom Staat finanziell entschädigt. Mancher behauptet, die Krankenhäuser machten damit ein besseres Geschäft, als wenn die Betten mit Patienten belegt wären. Es könnte also für sie lukrativ sein, wenn die erhöhten Kapazitäten nicht so schnell wieder heruntergefahren würden. Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster widerspricht. „Das FEK hat mit der Finanzierung von freien Betten kein besseres Geschäft gemacht“, sagt Geschäftsführer Alfred von Dollen. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass Krankenhäuser deswegen eine eher negative wirtschaftliche Entwicklung verzeichneten. Auch vom UKSH heißt es, der Ausgleichsbetrag vom Bund sei nicht ausreichend. „Das UKSH erhält jetzt 660 Euro pro geringeren Belegungstag, würde aber circa 900 Euro zum Ausgleich benötigen.“

