Kiel

Der 15. Februar 2021 markierte in den vergangenen zwölf Monaten mit 24 Plätzen (oder sieben Prozent) den Spitzenwert. Die Zahlen im Zeitraum 14. April bis 21. Dezember 2020 lagen im einstelligen Bereich, an vielen Berichtstagen bei null.

UKSH-Pressesprecher Oliver Grieve erklärte am Freitag auf Nachfrage, aktuell stünden je 120 Intensivbetten in Kiel und Lübeck zur Verfügung, von denen 30 in Kiel und 31 in Lübeck frei seien. Zusätzlich gebe es eine kurzfristig abrufbare Reserve. „Entspannt sind wir nie“, so Grieve, „weil wir immer darauf vorbereitet sind, schwerste Fälle zu versorgen“.

"Mantra des drohenden intensivmedizinischen Kollapses nicht nachvollziehbar"

Für Dr. Kai Ehrhardt und Dennis John Hülsberg, die in Altenholz bei Kiel eine allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis betreiben, sind diese Daten nur ein zusätzlicher Beleg dafür, wie weit die ihrer Ansicht nach Ängste schürenden Verlautbarungen zur Pandemie und das tatsächliche Geschehen in der Region auseinanderklaffen. Das „Mantra des drohenden intensivmedizinischen Kollapses“ sei nicht nachvollziehbar.

Etwa 1800 bis 1900 Patientinnen und Patienten pro Quartal betreuen die beiden Ärzte, die selbst Jahrgang 1959 und Jahrgang 1968 sind. Ihr jüngster Patient ist ein halbes Jahr alt, ihr ältester 101. Die Praxis, so sagen sie, bilde ein sehr breites Spektrum von Erkrankungen ab – auch Siechtum und Sterben. Viele ihrer betagten Patienten leben in Alten- und Pflegeheimen. Was diesen Patienten am Ende ihres langen Lebens durch Pandemie-Beschränkungen auferlegt wurde und teils trotz erfolgter Impfung auferlegt wird, nennen sie „einfach schrecklich und durch nichts zu rechtfertigen. Unserer Mitarbeiterin wurde untersagt, ihre sterbende Mutter in einem Seniorenheim in Altenholz zu besuchen.“

Mediziner aus Altenholz: Corona-Angst führt zu erheblichen Folgeschäden

Die Zahlen, die Ehrhardt zusammengestellt hat und die keine Angaben zu Alter und Vorerkrankungen enthalten, wurden ihm von UKSH-Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt, die namentlich nicht genannt werden möchten. „Uns geht es nicht um Ideologie und Politik“, sagt der 62-Jährige. „Wir sind keine Verschwörungstheoretiker oder keine Aluhut-Träger, keine Homöo-, sondern Allopathen. Wir sind Ärzte und haben den Anspruch, eine gute menschliche Medizin zu machen.“

Man könne es Menschen nicht verübeln, dass sie Angst bekommen, wenn sie über Monate mit einem allabendlichen Stakkato von Infektionszahlen einer einzigen Krankheit und alarmierenden Berichten von Intensivstationen konfrontiert werden. Doch diese Angst führe zu erheblichen Folgeschäden. „Viele Dinge, die da passieren, sind unärztlich, unethisch und inhuman.“ So auch die Stigmatisierung von positiv auf Covid-19 getesteten Schulkindern.

Angst vor einer Covid-19-Infektion habe viele ihrer Patienten zermürbt und Depressionen befördert, berichten die beiden Ärzte. Angst habe Patienten mit Herzinfarkten und Schlaganfällen oder die Mutter eines Zwölfjährigen mit einem schweren Blinddarm-Durchbruch und Sepsis davon abgehalten, sich frühzeitig in ärztliche Behandlung zu begeben. Angst habe Patienten mit Krebserkrankungen bewegt, notwendige Therapien zu verschieben.

Zahl der Patienten mit Covid-19 auf Deutschlands Intensivstationen Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hat sich die Zahl der Patienten mit Covid-19 auf Deutschlands Intensivstationen seit dem 10. März, dem Startpunkt der dritten Welle, von 2227 auf 4496 (9. April) verdoppelt. Im UKSH Kiel werden aktuell fünf Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt (alle invasiv beatmet), im UKSH Lübeck sechs (vier invasiv beatmet). Nach Angaben des 6K-Klinikverbunds wurden (Stand 8. April) intensivmedizinisch behandelt: zwei Fälle im Städtischen Krankenhaus Kiel, neun im Klinikum Itzehoe, sechs in der Imland-Klinik Rendsburg, ein Fall im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster, keiner im Westküstenklinikum Heide.

Mediziner aus Altenholz sehen Schäden bei chronischen Erkrankungen

„Offensichtlich sind die schädlichen Folgen bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit, koronarer Herzerkrankung, Asthma, COPD“, so Hülsberg. Ein großer Teil der älteren Patienten habe sich aus Angst vor einer Covid-19-Infektion regelrecht versteckt, habe Blutdruck- und Diabetes-Einstellungen verschleppt oder während der Pandemie ein paar Kilo Gewicht zugenommen.

Dr. Kai Erhardt: Praktisch tätige Ärzte werden zu wenig gehört

„Der Umgang mit dieser Pandemie führt zu einer Entfesselung von Ängsten in einer Gesellschaft, die inzwischen zutiefst gespalten ist“, diagnostiziert Ehrhardt. Und das treibe ihn um. Er vermisse den sachlichen wissenschaftlichen Diskurs. Zu diesem gehöre, dass praktisch tätige Ärzte gehört würden – und nicht allein Virologen, Epidemiologen „und mathematische Modellierer. Die Virologen machen die Rechnung ohne den Wirt und dessen Immunität gegen Sars-Cov-2.“

„Sehr viele Ärztinnen und Ärzte, aber auch Patientinnen und Patienten sehen die Pandemie-Regelungen kritisch“, erklärt Hülsberg. „Ihr und unser Hauptkritikpunkt ist: die fehlende Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Wir bezweifeln nicht, dass diese Viren da sind. Seit Jahrtausenden müssen Menschen sich mit Viren auseinandersetzen, und einige verlangen uns mehr ab als andere. Aber am Ende des Tages sollten wir uns auch auf unser Immunsystem verlassen.“