Ungeachtet steigender Corona-Infektionszahlen bereitet sich die Kreuzfahrtindustrie auf die Wiederaufnahme des Massentourismus auf See vor. „Wir haben bewiesen, dass Kreuzfahrten mit einer umfassenden Teststrategie vor und während der Kreuzfahrt eine der sichersten Reise- und Tourismusoptionen sind, die derzeit zur Verfügung stehen“, sagt der Vorstandschef der italienischen Reederei MSC und Vorstand des Weltkreuzfahrtverbandes CLIA, Pierfrancesco Vago. Der Hafen in Kiel soll dabei eine Schlüsselrolle übernehmen.

Alles hängt am Beherbergungsverbot

Man setze auf Schutzmaßnahmen wie Abstand, reduzierte Kapazitäten, Landausflüge mit Schutzkonzept sowie Notfallpläne für den Verdachtsfall, sagte Vago. Beim Seehafen Kiel sind die Vorbereitungen angelaufen. „Normaler Saisonbeginn ist Ende April. Wir rechnen damit, dass die Saison spätestens Anfang Mai startet“, so Seehafen-Kiel-Geschäftsführer Dirk Claus. Die Anlagen in Kiel sind klar, und die ersten Planungen für Mai laufen. „Wir hoffen, dass bis dahin das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein aufgehoben wird“, so Claus.

Abfahrt nur von den Kanaren

Die ersten Kreuzfahrtschiffe sind bereits in der Nähe. So hat Aida Cruises die „Aidasol“ von den Kanaren auf den Weg in Richtung Ostsee geschickt. Gerüchte über Reisen im April von Kiel oder Warnemünde aus werden bisher nicht bestätigt. „Die Fahrt der Aidasol in die Ostsee kann aber ganz klar als Signal für den Start in die Saison gesehen werden“, sagt Hansjörg Kunze, Sprecher der Reederei Aida Cruises.

Für Kreuzfahrtfans gibt es derzeit nur die Möglichkeit, von den Kanaren aus auf Kreuzfahrt zu gehen. In Las Palmas starten die „Aidaperla“, „Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 2“. „Wir haben dort bislang ohne Unterbrechung Reisen im Winter angeboten“, sagt Friederike Grönemeyer von der Hamburger Reederei Tui Cruises.

Hafenluft weniger belastet während Corona

Kreuzfahrtkritiker warnen vor einer wieder ansteigenden Umweltbelastung in den Häfen. „Wir wissen, dass bedeutende Kreuzfahrthäfen phasenweise von einem deutlichen Rückgang der Feinstaub- und Stickoxidbelastung profitiert haben“, sagt Malte Siegert, Schifffahrtsexperte des Naturschutzbundes Nabu. Entsprechende Hinweise gebe es etwa für Barcelona und Venedig: „Für Kiel werden die Ergebnisse vergleichbar sein.“ Siegert betont, der Nabu wolle Kreuzfahrten nicht verhindern, wohl aber sauberer machen. Aus ökologischer Sicht seien die wirtschaftlichen Probleme der Reeder eine große Gefahr: „Wir müssen befürchten, dass die Branche so schwer getroffen wurde, dass Innovationen nicht in großem Maßstab ausgerollt

