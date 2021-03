Kiel

Kiel, Eckernförde, Rendsburg und die Tourismusorganisation Ostseefjord Schlei bekundeten bereits ihr Interesse. Überlegungen gibt es auch in Neumünster und dem Kreis Plön.

Am Morgen hatte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) für das gesamte Saarland den Ausstieg aus dem Lockdown erklärt: Mit einem negativen Schnelltest sollten Bürgern ab 6. April auch Kinos und Fitnessstudios offen stehen. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) wies das als unseriös zurück. Dass Hans, „der mit anderen Ministerpräsidenten soeben die behutsame Öffnung des Tourismus in Schleswig-Holstein verhindert hat, jetzt sein eigenes Bundesland mal eben zur Modellregion erklärt, ist, ehrlich gesagt, peinlich.“ Schleswig-Holstein werde seriöser vorgehen, „weil wir das Pandemiegeschehen ernst nehmen“.

Start am 19. April

Bis zum 7. April können sich Kommunen, Kreise und regionale touristische Organisationen beim Wirtschaftsministerium um die Einrichtung eines vierwöchigen Modellprojektes bewerben – mit Option auf Verlängerung. Die Landesregierung werde bis zum 12. April unter den Bewerbern auswählen, sagte Buchholz, „sodass die Kommunen am 19. April starten können“. Grundlage ist der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz: Die Länder können „in einigen ausgewählten Regionen“ Modellprojekte ausrufen, um einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens wieder zu öffnen.

Theater und Tourismus im Fokus

Grundlage für die Bewerber im Norden ist eine Risikoanalyse, welche Schutz- und Hygienekonzepte angewendet werden sollen. Die Bewerber haben ein strenges Testregime zu gewährleisten. Auch sei mittels einer App die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen – und darzulegen, wie sich das Infektionsgeschehen in den vier Wochen vor der Bewerbung in der Region entwickelt hat. Buchholz betonte, dass man sich zunächst auf den Tourismus beschränke. Vorstellbar seien weitere Modellprojekte für Kultur und Sport. „Wir sind dafür offen. Aber erst einmal geht es um den Tourismus. Da brennt der Frack.“ Aber auch das Theater Kiel arbeitet bereits an einem Konzept für ein Pilotprojekt zur Öffnung, sagte Generalintendant Daniel Karasek.

Vertreter aller Fraktionen im Landtag sprachen von einer Riesenchance von Nordfriesland bis Ostholstein. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner kritisierte allerdings das Saarland. Die SPD habe Modellprojekte „bislang nicht als Ausstiegsoption für ganze Bundesländer verstanden“.