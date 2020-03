Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat am Donnerstag einen Terminplan für die Abiturprüfungen 2020 an Schulen in Schleswig-Holstein herausgegeben – ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass das Corona-Infektionsgeschehen einen ordnungsgemäßen Prüfungsablauf zulässt. Hier können Sie die Termine nachlesen.