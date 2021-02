Kiel

Unterstützung gab es vom SSW, der kleinere Projekte wie ein friesisches Kulturzentrum und die Förderung von Minderheitensprachen in Kindergärten durchsetzen konnte. Die SPD enthielt sich. Nur die AfD-Abgeordneten sprachen von „Lieblingsprojekten der Öko-Bourgeoisie“ und unnötigen Ausgaben für Flüchtlinge und Integration – und lehnten den Haushaltsentwurf ab.

Heinold: "Tempo halten"

„Es wäre die falsche Antwort, sich jetzt im Schneckenhaus zu verkriechen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) angesichts der noch immer ungewissen Aussichten. „Wir müssen das aufgenommene Tempo gerade bei den Investitionen halten.“ Deren Quote ist mit 10,6 Prozent von den Gesamtausgaben noch immer hoch. „Gerade jetzt kommt es darauf an, dass wir die großen Herausforderungen Klimawandel, Digitalisierung, Bildung und Fachkräftemangel entschieden angehen.“

Etwa 800 neue Stellen in der Polizei, in Schulen und anderen Teilen der Landesverwaltung

Dazu sei auch Personal erforderlich. Netto sollen etwa 800 neue Stellen geschaffen werden – vorrangig in den Bereichen Bildung, Digitalisierung, Polizei, Justiz und Steuerverwaltung. So viele? Sie könne diese Entscheidung mit voller Überzeugung vertreten, sagte Heinold: „Weil wir überzeugt sind, dass ein gut aufgestellter und handlungsfähiger Staat die richtige Antwort auf die Krise ist. Weil wir wissen, dass Aufgabenzuwachs und Personalausstattung zusammengehören, sonst geht die Rechnung nicht auf. Und weil jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um junge Menschen für den öffentlichen Dienst zu gewinnen.“ Angesichts der alternden Gesellschaft und einer bevorstehenden Pensionierungswelle im öffentlichen Dienst brauche die öffentliche Verwaltung „eine deutliche Dynamik“.

Reaktion auf Rüge des Landesrechnungshofs

Der Landesrechnungshof hatte Heinold Anfang Februar für genau diesen Stellenaufwuchs scharf gescholten. Auf den Landeshaushalt kämen damit in den nächsten 40 Jahren zusätzliche Kosten von insgesamt 2,2 Milliarden Euro zu. Ziel der Landesregierung müsse es aber vielmehr sein, Deckungslücken zu schließen und Ausgaben an dauerhaft niedrigere Einnahmen anzupassen. Der Grünen-Finanzpolitiker Lasse Petersdotter sprang seiner Ministerin am Mittwoch zur Seite. Am Personal zu sparen, sei leichter gesagt als getan. „Wo soll es denn abgebaut werden? Beim UKSH? Bei der Polizei? In den Schulen? Bei der Steuerverwaltung? In der Infrastrukturplanung?“ Kürzungen hielten die Grünen nicht nur für unvermittelbar. Sie wären ein „haushaltspolitisches Duckmäusertum“.

CDU und FDP: Dieser schuldengestützte Haushalt muss eine Ausnahme bleiben

Dem wollten die Koalitionspartner von CDU und FDP nicht uneingeschränkt zustimmen. „Die Schuldenbremse ist nicht etwa ausgesetzt oder abgeschafft, sondern sie ist weiterhin in Kraft, und das ist auch gut so“, betonte Unions-Fraktionschef Tobias Koch. Die Milliardenbeträge an Nothilfen seien „die absolute Ausnahme, und sie dürfen uns nicht zu einer Laissez-faire-Politik im normalen Haushalt verleiten“.

Sein FDP-Kollege Christopher Vogt formuliert es so: „Überschuldete Staatshaushalte gefährden das Gemeinwesen und treffen in erster Linie die Schwächeren der Gesellschaft.“ Haushalte ohne Neuverschuldung seien eben kein Selbstzweck, „sondern die Grundlage dafür, damit auch die jüngeren Generationen politisch handlungsfähig bleiben können“. Die FDP sei aber dafür, klare Schwerpunkte zu setzen – und damit gegen Sparsamkeit an der falschen Stelle.

SPD reagiert enttäuscht

Warum die SPD entgegen ihrer Oppositionsrolle nicht den Etat ablehnte, sondern sich der Stimme enthielt? Fraktionschef Ralf Stegner wies darauf hin, dass die SPD 2020 bei den Nachtragshaushalten den Notkrediten zugestimmt habe und es ihr gelungen sei, mit einem Schulbaufonds, Hilfen für die Innenstädte, einem Millionenfonds für bezahlbares Wohnen und zusätzlichen Mittel für die Kurzzeitpflege eigene Impulse zu setzen. „Diese positiven Akzente hätte es ohne uns Sozialdemokraten nicht gegeben.“ Demokraten stünden in der Krise zusammen. „Aber ich will es in aller Deutlichkeit sagen: Das ist keine Einbahnstraße. Und das gilt auch für den Haushalt.“

Enttäuscht äußerte sich Stegner, dass für die Abschaffung von Kita-Beiträgen ebenso wenig Mittel vorhanden seien wie für kostenlose FFP2-Masken oder eine Kostenübernahme von Seniorenfahrten zu den Impfzentren. Das alles habe Jamaika „ohne Federlesen“ einfach abgebügelt. CDU-Fraktionschef Koch wies diese Kritik umgehend zurück. „Ein Anspruch auf Nachschlag für die SPD besteht nicht.“