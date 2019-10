Grundsteuer bereitet Heinold Probleme

Kiel

Nach derzeitigem Stand dürfte sich Schleswig-Holstein bei der Abstimmung im Bundesrat am 8. November enthalten, was de facto einer Ablehnung gleichkommt. Hintergrund: Die FDP-Fraktion lehnt Scholz’ wertbasiertes Modell ab und will bis zuletzt für ein reines Flächenmodell kämpfen, das ohne Boden- und Gebäudewerte auskommt. Grundsätzlich gebe man zwar den Weg für die Reform frei, schon um den Kommunen nicht eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen zu gefährden. Die Finanzpolitikerin Annabell Krämer wies am Donnerstag aber sehr deutlich auf die liberale Erwartungshaltung hin: Auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sollte von der Öffnungsklausel Gebrauch machen. Diese denkt allerdings nicht mal daran.

Staatssekretär wirbt für das Bundesmodell

Heinolds Staatssekretär Udo Philipp (Grüne) bekräftigte am Donnerstag, dass man in der Koalition dafür werben werde, das Bundesgesetz anzuwenden. „Schon jetzt ist die Grundsteuer eine wertorientierte Steuer“, sagte er. „In Kiel beispielsweise gibt es Schwankungen zwischen sechs und 43 Cent pro Quadratmeter im Monat.“ Mit dem Flächenmodell, wie es die FDP, aber auch Bayern favorisiert, würden alle gleich viel bezahlen. Damit würde man Nobelstadtteile wie Kiel-Düsternbrook entlasten, einfache Quartiere wie Gaarden dagegen belasten. Mit dem Scholz-Modell dagegen zahlten weniger gute Lagen wie bisher auch weniger Grundsteuer als die besseren. Philipp: „Ich halte das für gerecht.“ Eine Entscheidung stehe innerhalb der Koalition aber noch aus.

CDU hat Änderungswünsche

Die CDU will der Finanzministerin nicht in den Rücken fallen, pocht aber auf Änderungen im Detail. „Wir wollen das Scholz-Gesetz nicht eins zu eins übernehmen“, sagte der Finanzpolitiker Ole-Christopher Plambeck. Zwar sei es „gut, dass es in Berlin mit der Grundsteuerreform endlich weitergeht und die FDP-Bundestagsfraktion ihre Blockadehaltung aufgegeben hat“. Ebenso wichtig sei ihm aber die Öffnungsklausel. „Unser Ziel ist es, dass wir in Schleswig-Holstein eine möglichst bürokratiearme Möglichkeit bekommen, die Grundsteuer zu erheben.“ Was im Klartext nichts anderes bedeutet, als dass die Union Heinolds Bundesmodell für anfällig hält.

Bei Haus & Grund spricht man von Verfassungsklage

Schon jetzt spricht der Eigentümerverband Haus & Grund von der Gefahr, dass der Fiskus den Bürgern vor allem in den größeren Städten und der Metropolregion Hamburg aufgrund überproportional gestiegener Grundstückspreise tiefer in die Tasche greifen könnte. „Wir fordern die Jamaika-Koalition auf, die Öffnungsklausel zu nutzen und das Flächenmodell einzuführen“, sagte Verbandschef Alexander Blažek. Das Scholz-Modell sei schon allein deshalb verfassungswidrig, weil Genossenschaften weniger Grundsteuer zahlen sollen. Auch seien die Bodenrichtwerte als Grundlage der Berechnungsmethode juristisch angreifbar. Blažek: „Es kann nicht Sinn und Zweck der Reform sein, diese bald wieder vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen.“

Kommunen atmen unterdessen auf

Kämmerer von Städten und Gemeinden atmen dagegen auf. Jochen Nielsen vom Landes-Gemeindetag unterstrich, wie sehr man es begrüßen würde, wenn Schleswig-Holstein die Öffnungsklausel nicht zöge. „Auf Bundesebene ist eine möglichst einheitliche Regelung erforderlich.“ Ja, die Berechnung anhand eines Wertmodells sei aufwendig. „Aber dieser Aufwand ist gerechtfertigt.“

Schleswig-Holsteins Kommunen nehmen jährlich über die Grundsteuer 450 Millionen Euro ein, bundesweit sind es 14 Milliarden Euro. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherigen Bewertungsgrundlagen als veraltet moniert und dem Bundesgesetzgeber bis Ende 2019 eine Reform vorgeschrieben. Andernfalls würde die Einnahmequelle entfallen.