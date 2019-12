Trotz Klimadebatte: SUV und Geländewagen boomen wie nie

Flensburg

Nach Angaben des Kraftfahrtzeug-Bundesamtes in Flensburg waren im November 22,1 Prozent aller Neufahrzeuge SUVs – ein Anstieg von fast 29 Prozent im Jahresvergleich. Kompaktklasse-Fahrzeuge hingegen verloren 1,9 Prozent und kamen damit nur noch auf einen Neuzulassungsanteil von rund 20 Prozent. Absoluter Gewinner bei den Neuzulassungen waren Geländewagen, die mit einem Plus von 39,5 Prozent 11,5 Prozent aller Neuzulassungen ausmachten.

Schleswig-Holstein knapp über dem Bundesdurchschnitt

In Schleswig-Holstein wird der Anteil der SUV mittlerweile auf 10,7 Prozent geschätzt, wie eine Stichprobe von „Check 24“ unter den über dieses Portal versicherten Autos ergibt. Das ist leicht höher als der Bundesdurchschnitt von 10,4 Prozent. Vor zehn Jahren waren es noch 3,2 Prozent.

Der Boom der Spaßfahrzeuge stößt politisch innerhalb der Jamaika-Koalition auf höchst unterschiedliche Reaktionen: „Die Entscheidung für ein SUV ist die des mündigen Bürgers, nicht die der Politik“, sagt Hans-Jörn Arp, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. SUV seien in Deutschland oft kaum größer als ein normaler Pkw, böten aber bequemeren Einstieg und seien so oft für ältere Autofahrer die erste Wahl.

Massive Kritik hingegen von den Grünen: „Wer der Auffassung ist, nur mit einem SUV gegen die Widrigkeiten des Großstadtdschungels gewappnet zu sein, sollte wenigstens auf eine klimaschonende Variante mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb setzen“, so der grüne Mobilitätsexperte Andreas Tietze. Mit Käufer-Schelte reagiert auch die SPD: „Wer sich einen SUV kauft, der tut das im Bewusstsein, damit die Umwelt stärker zu belasten“, sagt Verkehrsexperte Kai Vogel. Dafür müsse man auch stärker an der Beseitigung der Klimakrise beteiligt werden.

32,5 Milliarden Euro Umsatz

Insgesamt rund 512.000 SUVs wurden von Januar bis August in Deutschland neu zugelassen – das entspricht einem Wachstum von fast 17 Prozent. Damit zählte jedes fünfte registrierte Fahrzeug in diese Kategorie – ein neuer Rekord. Und mit einem Ende der SUV-Begeisterung ist nicht zu rechnen: „Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung noch eine ganze Weile so weitergeht“, so der ADAC. Er verweist aber auch darauf, dass die Bezeichnung SUV „sehr schwammig“ sei, und nicht automatisch für Spritschleuder stehe. So sei der am häufigsten zugelassene SUV der VW T-Cross, der nicht größer sei als ein Golf.

Experten gehen für 2019 von 32,5 Milliarden Euro Umsatz mit SUVs in Deutschland aus, bis 2023 sollen die Erlöse auf 38,5 Milliarden Euro steigen.

