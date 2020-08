Kiel

Die Lage an der Kieler Förde ist traumhaft, die Gebäudesubstanz eher weniger. Als die alte Landesregierung, damals noch unter SPD-Führung, 2016 die Liegenschaft am Niemannsweg 220 erwarb, standen die Sanierungskosten allenfalls vage fest. Zwar hatte die Bundesverwaltung den Aufwand vor dem Verkauf auf 6,5 Millionen Euro geschätzt. Mittlerweile kalkuliert das landeseigene Gebäudemanagement (GMSH) aber mit 22 Millionen Euro. Donnerstag stellte die SPD, seit drei Jahren in der Opposition, im Finanzausschuss kritische Fragen – zumal in der Staatskanzlei Umzugspläne konkreter werden.

Umbau nicht zwingend erforderlich

„Auch der öffentliche Dienst hat Anspruch auf angemessene, moderne Büroräume“, stellte die SPD-Finanzexpertin Beate Raudies klar. Aber: „Während in Polizeistationen oder Finanzämtern das Wasser aus den Wänden läuft und der Wind durch die Fenster pfeift, scheint es, wenn es um ein Regierungsgebäude geht, alles ganz schnell zu gehen.“ Die Landesregierung könne bislang nicht erklären, wieso ein mindestens 22 Millionen Euro teurer Umbau für den Ministerpräsidenten unbedingt erforderlich sei. Schon gar nicht vor dem Hintergrund der Corona-Krise.

Monika Heinold (Grüne), seit 2012 Finanzministerin, wies darauf hin, dass schon der alte Chef der Staatskanzlei von Anfang an mit dem Gebäude geliebäugelt habe. Auch sei stets klar gewesen, dass es sich um eine sanierungsbedürftige Immobilie handele. „Wir wollen alte Gebäude nicht verfallen lassen. Auch, wenn das leider ein bisschen Geld kostet.“ Heinold betonte, dass sich ihr Ministerium nahezu täglich mit dem Raumbedarf öffentlicher Verwaltung befasse und stets versuche, wirtschaftliche Lösungen zu finden.

Verschiedene Nutzer in der Vergangenheit

Das Gebäude am Niemannsweg 220 war 1934/35 zur Nutzung des Luftkreiskommandos errichtet worden. Bevor es das Land erwarb, war hier das Wehrbereichskommando Küste der Bundeswehr. Nach dem Eigentümerwechsel wohnten dort zwischenzeitlich Flüchtlinge, derzeit ist in Teilen des Gebäudes die zentrale IT-Verwaltung des Landes untergebracht.

Anfang März gab es dort nach Angaben von Heinold eine gemeinsame Begehung durch den Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, und der damaligen Finanzstaatssekretärin Silke Schneider. Man habe sich darauf verständigt, zwei Musterräume mit normalen Bürostandards herzurichten, um anschließend die Gesamtkosten zu überschlagen und auf dieser Basis zu entscheiden, ob eine Nutzung für die Staatskanzlei überhaupt in Frage kommt. Insofern handele es sich um einen transparenten Vorgang und „keine Geheimaktion“.

Grundinstandsetzung ist erforderlich

Dann aber hatte die GMSH voreilig agiert und weder Musterräume hergestellt noch auf grünes Licht gewartet, sondern eine Ausschreibung für Planungsarbeiten veröffentlicht. Heinold sprach gestern von einer „nicht ganz gelungenen Kommunikation“. Das Verfahren wurde umgehend gestoppt. GMSH-Chef Frank Eisoldt räumte „uneingeschränkt Fehler“ ein. „Ich bin mir bewusst, dass 22 Millionen Euro eine politische Größe sind.“ Sollte sich das Land aber für eine Sanierung entscheiden, wäre eine Grundinstandsetzung erforderlich, die eine Entkernung sowie Erneuerung von Fenstern und Infrastrukturen beinhalte. Beim geschätzten Kostenvolumen habe man sich unter anderem an der Herrichtung des Landesarchivs Dresden und an Gebäuden des Bundesfinanzministeriums orientiert.

Die Landesregierung will die Herrichtung zweier Musterräume nachholen und danach Maßnahmen wie Sicherheitstechnik für die Staatskanzlei sondieren. Heinold: „Ich bin mir sicher, dass wir weiter diskutieren werden.“