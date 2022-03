Kiel/Hamburg

Schleswig-Holstein lockert ab dem Wochenende, auch in Hamburg stehen die Zeichen auf Rückkehr zur Normalität. Trotz hoher Corona-Inzidenz können dort die Kliniken in den Regelbetrieb zurückkehren. Ab Sonntag sind verschiebbare Eingriffe wie Hüft-Operationen wieder schneller möglich. Schließen sich die Kliniken in Schleswig-Holstein dieser Linie an?

Die Signale sind eindeutig: Viele Patienten müssen weiterhin mit Wartezeiten auf verschiebbare Operationen oder ambulante Therapien rechnen – dem Lockerungs-Kurs zum Trotz. „Das Gesundheitswesen steht zwar nicht vor dem Zusammenbruch“, sagt der Geschäftsführer der Krankenhaus-Gesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH), Patrick Reimund. „Aber wir sind weit vom Normalbetrieb entfernt.“ Als Gründe nennt er einerseits einen neuen Höchststand an Corona-positiven Patienten auf den Stationen. So meldete das Land Mitte dieser Woche 537 Betroffene in den Krankenhäusern – so viele wie noch nie in der Pandemie. Gestern stieg die Zahl mit 559 Fällen noch einmal sprunghaft an.

„Wir sind weit vom Normalbetrieb entfernt“, sagt Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein Quelle: Sebastian Weimar

Dazu komme ein hoher Personalausfall durch Infektionen und Quarantäne. Patrick Reimund bekräftigt: „Deshalb sind wir in Schleswig-Holstein so lange nicht im Normalbetrieb, wie wir so eine hohe Krankheitslast und Inzidenz haben.“

„Wir wünschen uns nichts mehr als Schritte in den Normalbetrieb“, bestätigt der Sprecher des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), Oliver Grieve, diese Einschätzung: „Derzeit ist das aber nicht möglich. Die Situation ist höchst angespannt.“ Mit insgesamt 101 Covid-Patienten versorge das UKSH aktuell so viele wie nie zuvor in der Pandemie. Auch Personal-Ausfälle wirkten sich stark auf den Betrieb aus: „Derzeit befinden sich 350 Mitarbeiter in Kiel und Lübeck in Quarantäne. Das ist viel.“ Daher werde nach wie vor etwa jeder vierte verschiebbare Eingriff aufgeschoben.

Ein ähnliches Bild vermittelt das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK). Auch wenn derzeit laut SKK keiner der 22 Corona-Patienten intensiv behandelt werden muss, schränkt das Haus wegen einer „hohen Anzahl an isolationspflichtigen und erkrankten Mitarbeitern“ Leistungen ein, „so dass momentan nicht von Normalbetrieb, wie etwa vor der Pandemie, gesprochen werden kann“, teilt eine Sprecherin mit. Notfälle würden adäquat versorgt.

Optimistischer klingen das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster und die Imland-Kliniken Rendsburg und Eckernförde. „Normalbetrieb“ sei wieder möglich, teilen beide Häuser mit. „Bei uns werden regulär keine Operationen verschoben“, meldet Imland-Sprecherin Barbara Ermes. Auch der Chefarzt der Chirurgie des FEK bestätigt das: „Wir arbeiten unsere lange, lange Liste von etwa 70 verschobenen Eingriffen aus den vergangenen Wochen nun ab“, so Dr. Nicolas T. Schwarz. Darunter Gallenblasen-OPs, Leistenbrüche, gutartige Befunde. Allerdings bedrohen ebenfalls bei FEK und Imland aktuell „empfindliche Personal-Ausfälle aufgrund von Erkrankungen oder Quarantäne“ den Betrieb.

Imland: „Über 80 Prozent der Corona-positiven Patienten wegen anderer Erkrankungen in Klinik“

Grundsätzlich gibt es aber eine klare Entwicklung auf den Krankenhaus-Stationen. Barbara Ermes von Imland fasst sie so zusammen: „Wir stellen fest, dass über 80 Prozent aller Corona-positiven Patienten aufgrund anderer Erkrankungen in unserer Klinik sind, also einen positiven Corona-Test vorweisen ohne jedoch Covid-krank zu sein.“ Zum Ende dieser Woche habe man 51 Corona-Patienten auf Normalstationen und drei intensiv versorgt.

Landesweit lagen von den aktuell 559 Corona-Patienten zuletzt 46 auf Intensivstationen, 23 künstlich beatmet. Ähnlich hoch waren die Zahlen Ende Januar vergangen Jahres mit 506 stationären Covid-Patienten. Damals lief die Impfkampagne erst an – und der Anteil intensivpflichtiger (100) und beatmeter Patienten (60) lag deutlich höher. Nach wie vor ist in den Kliniken die Betreuung Corona-positiv Getesteter durch Isolation und Schutzmaßnahmen mit viel Aufwand verbunden.

In Schleswig-Holstein können die Krankenhäuser, anders als zuletzt in Hamburg, laut Gesundheitsministerium selbst entscheiden, welche Eingriffe durchgeführt werden. Zu Grunde liegt ein Stufenkonzept zur Steuerung der Intensivkapazitäten nach einem Ampel-Modell. Für Schleswig-Holstein zeigt die Ampel laut Ministerium gerade „Grün“ – wenn möglich Regelbetrieb, bedarfsweise erhöhte Intensivkapazitäten, zu Lasten der geplanten Versorgung. Ein Corona-Rettungsschirm des Bundes mit finanziellen Ausgleichszahlungen für freigehaltene Betten und verschobene OPs läuft voraussichtlich heute aus.