Kaum Lehrer aus dem Ausland

Kiel

Deutschlandweit haben nur 1,4 Prozent der 686000 Lehrkräfte ihre Ausbildung woanders gemacht. Am höchsten ist ihr Anteil in Berlin mit 5,1 Prozent, am niedrigsten in Sachsen-Anhalt (0,5 Prozent).

„ Deutschland ist das einzige Land in Europa, das eine zweigliedrige Lehrerausbildung mit universitärem Studium und anschließender berufspraktischer Ausbildung vorsieht“, sagt Bildungsministerin Karin Prien ( CDU). „Das ist in den Augen vieler ausländischer Betrachter ungewohnt und erscheint langwierig.“

Zudem sei das vergleichsweise niedrige Gehalt während des Vorbereitungsdienstes im Gegensatz zu einem vollen Lehrergehalt in der Heimat unattraktiv. Die Anerkennung und Qualifizierung von Lehrkräften aus dem Ausland sei aber Teil des Konzeptes zur Lehrkräftegewinnung.

Fast die Hälfte der ausländischen Lehrer kommen aus Dänemark

In Deutschland kommen die meisten Lehrer mit anderer Staatsangehörigkeit aus Europa – vor allem aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich. In Schleswig-Holstein sieht die Verteilung anders aus: Fast die Hälfte der 422 ausländischen Lehrer sind Dänen, insgesamt kommen 85 Prozent der Auslandskräfte im Land aus Europa.

FDP : Bürokratische Hemmnisse abbauen

„Um dem Lehrermangel weiter entgegenzuwirken, brauchen wir jede qualifizierte Lehrkraft“, sagt Anita Klahn ( FDP). „Es ist deshalb nur sinnvoll, bürokratische Hemmnisse für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse weiter abzubauen.“

Hohe Deutschanforderungen ein Problem

Der hohe Anspruch des Lehramtsstudiums solle dabei aber nicht verwässern. Laut Ines Strehlau (Grüne) ist ein Problem, dass Lehrer, wenn sie Antrag auf Anerkennung ihrer internationalen Qualifikation stellen, Deutschkenntnisse auf C2-Niveau nachweisen müssen. Das hat die Kultusministerkonferenz festgelegt.

„Das ist schwer nachvollziehbar, wenn Muttersprachler, die beispielsweise Englisch oder Spanisch bei uns unterrichten, auch Deutsch auf Muttersprachniveau beherrschen müssen.“

Nicht in allen Ländern brauchen Grundschullehrer ein Studium

Im vergangenen Jahr sind 210 neue Anträge auf Anerkennung beim Bildungsministerium gestellt worden. Im gymnasialen Anpassungslehrgang befinden sich demnach sieben Lehrer, in dem für Gemeinschaftsschulen vier. Bei den Grundschulen nahm 2018 eine Lehrkraft an der Qualifizierung teil.

Hier sei problematisch, dass nicht überall für den Beruf des Grundschullehrers ein Studium nötig sei, sagt Martin Habersaat ( SPD). In einigen Staaten sei es ein Ausbildungsberuf wie bei Erziehern.

SPD fordert: Mehr Lehrer nur mit einem Fach zulassen

Während angehende Lehrer hier zwei Fächer studieren, ist das im Ausland oft nicht der Fall. Damit lasse sich unser Klassenlehrerprinzip schwer umsetzen, so Habersaat. Klassenlehrer sollen viele Stunden in der eigenen Klasse unterrichten, möglichst in den eigenen Fächern.

Dennoch plädiert er dafür, in Zeiten des Personalmangels mehr Ein-Fach-Pädagogen zuzulassen. Das Ministerium betont, dass es bereits Hürden für diese ausländischen Lehrer abgebaut habe, so dass sie einfacher unbefristet eingestellt werden können.