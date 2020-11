Der Deutsche Lehrerverband hat der Politik einen "Salami-Lockdown“ an Schulen vorgeworfen, da sich aktuell 300.000 Schüler bundesweit in Quarantäne befinden. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) betonte, es sei weiter Ziel, so viel Präsenzunterricht wie möglich zu gewährleisten.