Kiel/Bad Bramstedt/Hamburg

Bei den Kirchenvertretern, bei Pastoren, Pröpsten und Bischöfen herrscht Verwirrung. Erst hatte die Bund-Länder-Konferenz in der Nacht zu Dienstag einen harten Lockdown um Ostern beschlossen. Diese Osterruhe umfasste die Bitte an die Kirchen, das höchste christliche Fest, nur virtuell zu feiern. Dann kassierte Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch die Osterruhe wieder ein. Ob damit auch die Verzichtsbitte an die Kirchen widerrufen wurde, blieb offen. In den Gemeinden herrscht jetzt Unsicherheit.

Was bedeutet Rücknahme der Osterruhe für Kirchen?

"Das Chaos wurde durch den Beschluss zur Osterruhe ausgelöst", berichtet Kurt Riecke, Propst des Kirchenkreises Altholstein mit Propstsitz in Bad Bramstedt. "Ich habe sehr viel telefoniert mit den Gemeinden." Da hieß es, wir wollen das sofort umsetzen. Es war ja nur eine Bitte auf präsentische Gottesdienste zu verzichten." Aber Riecke ging nach eigenen Worten davon aus, dass die Gemeinden der Bitte nachkommen, obwohl schon viele Gemeinden langfristig ihre Ostergottesdienste geplant und vorbereitet hatten. Dass dieser Beschluss dann zurückgenommen wurde, hat erneut "eine Riesenverwirrung ausgelöst", so Riecke. Am Donnerstagmittag äußerte der Propst seine Einschätzung, dass damit auch die Bitte vom Tisch ist. "Insofern gehe ich davon aus, dass die Gemeinden ihre alten Pläne wieder herausholen und ihre Gottesdienste in Präsenz so feiern, wie sie es geplant hatten."

Katholische Kirche will Präsenzgottesdienste

Eine offizielle Empfehlung der Nordkirche, wie die Gemeinden Ostern feiern sollten, gab es bis Donnerstagmittag nicht. Während sich die evangelischen Bischöfe nach Aussage einer Sprecherin der Nordkirche noch beraten, hat das katholische Erzbistum Hamburg am Donnerstagvormittag angekündigt, dass es zu Ostern Präsenzgottesdienste in den Gemeinden ermöglichen möchte. Nach Angaben des Erzbistums waren dieser Entscheidung Gespräche mit den Landesregierungen Hamburgs, Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns sowie der Nordkirche und Beratungen in der Pfarrerkonferenz des Erzbistums vorausgegangen.

Auflagen für die Teilnahme

In den katholischen Gemeinden soll es möglich sein, mit einer begrenzten Zahl von Menschen und unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln Gottesdienste in den Kirchen und im Freien zu feiern. Zu den wichtigsten Regeln gehören neben der Begrenzung der Teilnehmerzahl das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung, der Verzicht auf Gemeindegesang und die Dokumentation der Anwesenden. Zudem wird allen Teilnehmenden ein vorheriger Antigen-Schnelltest angeraten. „Die dringende Empfehlung lautet, den eigenen Gottesdienstbesuch gut abzuwägen“, heißt es in einem Brief des Generalvikars Ansgar Thim an die Pfarrer und Verantwortlichen in den katholischen Gemeinden.

Für die Gläubigen sei der Kirchgang und die Feier der österlichen Tage essentieller Bestandteil des eigenen Glaubenslebens und gerade in dieser Zeit ein großes Bedürfnis, so Thim. „Wir gehen nicht leichtfertig oder sorglos mit der aktuellen Lage um.“