So arbeiten Handwerk und Werkstätten

Eindringlicher Video-Appell: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Zweitwohnungsbesitzer, die sich in Schleswig-Holstein aufhalten, zur Abreise in ihre Heimatorte aufgefordert. Zudem verbiete sich angesichts von Corona eine Anreise zu einer Zweitwohnung in SH, sagte Günther am Freitag.