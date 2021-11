Kiel

Gegen das Coronavirus impfen oder nicht – vor dieser Wahl stehen noch immer etliche Schleswig-Holsteiner. Häufiges Argument dagegen: Die neuen Impfstoffe seien zu unsicher, weil zu wenig erprobt. Doch diese Haltung führt oft zu einer noch schwierigeren Entscheidung: Covid-Patienten können sich einer Antikörper-Therapie unterziehen – dem sogenannten „Trump-Cocktail“. Der ist in Deutschland aber nicht zugelassen.

Bekannt wurde das Medikament, als der damalige US-Präsident Donald Trump im Oktober 2020 an Covid-19 erkrankte und es sich verabreichen ließ. Erst später erhielt die Infusionstherapie durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung – in Deutschland jedoch bis heute nicht. Trotzdem wird sie als therapeutischer Heilversuch eingesetzt, direkt zugeteilt vom Bundesgesundheitsministerium.

„Trump-Cocktail“ wird in Schleswig-Holstein über das UKSH vertrieben

Zentrale Verteilstelle für Krankenhäuser in Schleswig-Holstein ist die Apotheke des Universitätsklinikums UKSH in Kiel. Seit Februar werden rund zehn Einheiten pro Woche abgegeben, so Leiterin Dr. Swantje Eisend. Also inzwischen mehrere hundert Mal. „Das Medikament eignet sich nicht für jeden Patienten“, sagt sie. Es werde nur angewendet, wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen, etwa an Lungen oder am Herz-Kreislauf-System.

Also für Menschen mit dem hohen Risiko eines schweren Verlaufs. Um etwa eine Sepsis zu verhindern, kann der „Trump-Cocktail“ in einem frühen Covid-Stadium bei milden Symptomen helfen. Weil es aber nicht zugelassen ist, entscheiden gleich mehrere Ärzte in jedem Einzelfall über die Anwendung. Und die Patienten müssen sich nach einem Aufklärungsgespräch aktiv dafür entscheiden. „Manche stimmen der Therapie nicht zu“, so Eisend.

Damit steigt deren Risiko eines so schweren Covid-19-Verlaufs, dass sie auf der Intensivstation beatmet werden müssen. Doch dann ist es für die Antikörper-Behandlung zu spät. „Sie soll das Immunsystem stärken und die Viruslast vermindern“, erklärt Swantje Eisend. Dabei wird eine Viertelliter-Infusion gegeben, die eine Kombination der beiden Wirkstoffe Casirivimab und Imdevimab enthält.

Tage des „Trump-Cocktails“ in Deutschland langsam gezählt

Diese beiden „Medikamente mit monoklonalen Antikörpern enthalten künstlich erzeugte Corona-Abwehrstoffe. Sie docken an das Coronavirus an und verhindern so, dass es in die menschlichen Zellen eindringt und sich dort vermehrt“, heißt es in einer Mitteilung des UKSH. Nebenwirkungen können laut Swantje Eisend wie bei jeder Antikörper-Therapie auftreten. „Sie werden in der Regel aber gut vertragen“, sagt sie.

Die Tage des „Trump-Cocktails“ laufen allerdings ab, denn seit Mittwoch liegen EU-Zulassungen für zwei andere Medikamente aus der Schweiz und aus Südkorea mit der gleichen Wirkung vor. Es sei vorstellbar, dass sie das bislang eingesetzte Präparat ersetzen. Dafür müsse es aber erst einmal zu beziehen sein, das dauere erfahrungsgemäß einige Wochen nach Zulassung, so Swantje Eisend.