Kiel

Das als „Trump-Cocktail“ bekannt gewordene Medikament gegen Covid-19 ist nun auch in Deutschland zugelassen. Das teilt der Pharma-Konzern Roche mit. Die Antikörper-Therapie aus zwei Wirkstoffen war zuvor jedoch bereits als „therapeutischer Heilversuch“ angewendet worden – allein in Schleswig-Holstein hundertfach.

Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte das Präparat gegen seine Covid-19-Erkrankung vor rund einem Jahr erhalten, obwohl es nicht zugelassen war. Später sorgte das Bundesgesundheitsministerium dafür, dass es in Deutschland in bestimmten Fällen angewendet werden durfte, um Risikopatienten vor einem schweren Verlauf mit Behandlung auf der Intensivstation zu bewahren.

„Trump-Cocktail“ heißt „Ronapreve“

Dazu wurde es auch in Schleswig-Holstein seit Februar über die Krankenhaus-Apotheke des Uniklinikums UKSH auf ärztliche Anforderung zugeteilt. Dieses Verfahren soll auch nach der nun erfolgten Zulassung unter dem Vertriebsnamen „Ronapreve“ durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA zunächst beibehalten werden.

Laut Roche sei in Studien festgestellt worden, dass sich das Risiko für Hospitalisierung oder Tod durch die einmalige Infusion des Medikaments mit den Wirkstoffen Casirivimab und Imdevimab um 70 Prozent verringere. Das beziehe sich jedoch nur auf Covid-19-Patienten mit einem erhöhten Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs.

Dazu zählten unter anderem Übergewicht, Herz-, Nieren-, Leber- und Lungenerkrankungen sowie Diabetes. „Die frühzeitige Anwendung von Ronapreve bei Risikopatienten kurz nach einem positiven PCR-Testergebnis bietet das Potenzial, Krankenhauskapazitäten zu entlasten. Gerade angesichts der aktuell stark steigenden Belastungen für Intensivstationen in der vierten Welle könnte die Vermeidung von Krankenhauseinweisungen helfen, erneuten Überlastungen entgegenzuwirken“, schreibt Roche.

UKSH: Impfung bester Schutz gegen Coronavirus

Dem Unternehmen zufolge neutralisieren die monoklonalen Antikörper der Therapie das Coronavirus im Körper, indem sie sich an dessen Spike-Protein binden. So werde verhindert, dass das Virus in gesunde menschliche Zellen eindringt. Die Weltgesundheitsorganisation habe Ronapreve zur Behandlung von Patienten mit Covid-19 empfohlen, schreibt Roche.

Die vorsorgliche Immunisierung gegen das Coronavirus bleibe jedoch notwendig, um gar nicht erst zu erkranken, machte das UKSH am Montag deutlich. Die Impfung sei nach wie vor der beste Schutz gegen Covid-19 – auch gegen schwere Verläufe.