Schulministerin Karin Prien (56, CDU) hat ihren Twitter-Account nach einem Shitstorm deaktiviert. Der ungekrönte Twitter-König Ralf Stegner (62, SPD) spricht im Interview mit SH-Redakteur Ulf Christen über Reiz und Risiko des Kurznachrichtendienstes und rät Prien zu einer Korrektur ihres umstrittenen Tweets.

Herr Stegner, Sie waren einer der Ersten bei Twitter, sind seit Herbst 2008 dabei. Wo liegt der Reiz?

Ralf Stegner: Es gibt kein Kommunikationsmedium, das schneller ist. Es ist übrigens in vielen Bereichen von Politik bis Sport sogar oft schneller als Nachrichtenagenturen.

Für Politiker geht es doch nicht nur um Information. Da ist doch eine Menge Selbstdarstellung dabei.

Es geht auch darum, seine Position darzustellen und so für Transparenz zu sorgen. Und natürlich kann man über Twitter auch politische Botschaften transportieren. Mir selbst ist es gelungen, mit einem Tweet über eine Abstimmung in der Schweiz zur Masseneinwanderung, so hieß das damals, in die „Tagesschau“ zu kommen. Ich hatte getwittert ,Die spinnen doch, die Schweizer’ und wurde daraufhin von den Eidgenossen in mehrere Talk-Shows eingeladen. Aber Twitter hat auch seine Grenzen: Seriöse Öffentlichkeitsarbeit braucht Platz und findet auf anderen Kanälen statt.

Twitter birgt zudem ein Risiko. Robert Habeck hat den Dienst als toxisches Medium bezeichnet, und Sie selbst haben sich auch schon für Tweets entschuldigen müssen.

Bei Tausenden von Tweets in all den Jahren macht man natürlich auch mal Fehler. Dass man sich dann entschuldigen muss, finde ich nicht schlimm. Das müssen Politiker sich manchmal auch für andere Dinge.

Eine Entschuldigung schützt nicht unbedingt vor einem Shitstorm.

Man muss wissen, was man sagt. Aber es stimmt: Der Ton in sozialen Netzwerken, dazu gehört Twitter, ist rauer, unversöhnlicher geworden. Das liegt daran, dass auf solchen Plattformen mehr Spinner und Rechtsradikale als früher unterwegs sind.

Denken Sie angesichts von Hass und Hetze über eine Twitter-Pause nach?

Nein, ich gehöre zu denjenigen, die meinen, die Rechtsradikalen gehen nicht von allein weg, sondern man muss ihnen Paroli bieten. Dazu gehört auch ein dickes Fell. Viele Beleidigungen ignoriere ich. Bedrohungen zeige ich aber an.

Was raten Sie Frau Prien?

Sie hat sich vergaloppiert. In einer solchen Situation hilft nur eine Korrektur. Da fällt einem kein Zacken aus der Krone. Es nutzt nichts, die Sache schönzureden oder abzutauchen. Unabhängig davon gilt: Die antisemitische Kritik an Frau Prien ist vollständig inakzeptabel und weit unter der Grasnarbe.

