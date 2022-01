Lübeck

Konkret ging es um eine animierte Grafik von Wednesday Addams, die Tochter aus der US-Fernsehserie The Addams Family, in der sie sich den Zeigefinger der linken Hand quer über die Kehle zieht. Daraufhin sperrte Twitter den Account des Nutzers. Begründet wurde der Schritt mit einem Verstoß gegen die Netzwerk-Regeln zu Missbrauch und Belästigung („abuse and harassment“).

Meinungsfreiheit deckt „Äußerung“

Dagegen wehrte sich der User juristisch – und bekam jetzt vor dem Landgericht Lübeck Recht. „Bei der streitgegenständlichen Abbildung, die der Verfügungskläger als Kommentar veröffentlichte, handelt es sich um eine Äußerung, die von der Meinungsfreiheit gedeckt ist“, heißt es in dem Urteil (AZ. 10 O 387/21). „Aus Sicht eines flüchtigen, unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittsbeobachters ist bei der vom Verfügungskläger veröffentlichten Bilddatei nicht anzunehmen, dass es sich um eine Aufforderung zum Töten handelt“.

Mehrdeutigkeit der Geste

Zwar räumt das Gericht ein, dass die Geste unmittelbar so verstanden werden könnte, gleichwohl würden der Geste je nach Zusammenhang ihrer Verwendung zahlreiche weitere unterschiedliche Bedeutungen beigemessen. „So findet sie sich häufig als Aufforderung an einen anderen dazu, ein begonnenes Verhalten abzubrechen oder eine geplante Handlung zu unterlassen“, heißt es. Und weiter: „Hätte der Verfügungskläger tatsächlich Tötungsgedanken zum Ausdruck bringen wollen, hätte er hierfür einen kämpferisch auftretenden Agenten anstelle der Figur Wednesday Addams auswählen müssen.“

Das steht in dem Urteil

Twitter muss nun das Nutzerkonto des Klägers wieder in dem Zustand freizuschalten, in dem es sich vor dessen Sperrung befand. Außerdem muss das Unternehmen die Kosten des Verfahrens tragen. Der Streitwert des Verfahrens wurde auf 10 000 Euro festgesetzt.

Von Jan Wulf