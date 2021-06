Kiel

Fünf Jahre später mehren sich in Australien die Sorgen, dass die französischen U-Boote wesentlich später als erforderlich in Dienst gestellt werden können. Wichtige Meilensteine beim Projekt wurden immer noch nicht erreicht. Nach Medienberichten aus Australien ist deshalb jetzt auch eine Alternative aus Kiel im Gespräch. Einer der Knackpunkte ist der Technologietransfer. Die U-Boote sollen nämlich in Australien und nicht in Frankreich gebaut werden. „Wir machen zu Projekten und Verhandlungen grundsätzlich keine Angaben“, heißt es bei TKMS dazu.

Nach einem fast fünf Jahre dauernden Bieterverfahren um die zwölf neuen U-Boote war die Kieler Werft im April 2016 auf der Zielgeraden zusammen mit der japanischen Werft Mitsubishi Heavy Industries dem französischen Angebot unterlegen. Die Werft Naval (damals noch DCN) bot ihr großes Jagd-U-Boot vom Typ „Shortfin Barracuda“ an.

Australien denkt über Zwischenlösung nach

Fast sechs Jahren nach der Entscheidung sind die Australier mit dem U-Bootprojekt aus Frankreich immer noch nicht so richtig weitergekommen. Ein Baustart für die „Attack“ (Angriff) gibt es noch nicht. Die Fertigstellung des ersten Bootes wird auf Mitte des nächsten Jahrzehnts terminiert. Die Kosten kletterten von 50 auf fast 90 Milliarden Dollar.

Angesichts dieser sehr langen Dauer wird in Australien offenbar über eine Zwischenlösung nachgedacht. Beim öffentlich-rechtlichen australischen Rundfunksender ABC-Net werden Quellen zitiert, wonach der ranghöchste U-Bootplaner des australischen Militärs eine Option für deutsche U-Boote prüfen lässt. Commodore Timothy Brown ist über den Fortgang der Entwicklung nach den Medienberichten alles andere als begeistert. Angeblich lässt er jetzt eine Zwischenlösung prüfen, die die Lieferung von marktverfügbaren U-Booten des Typs 214 aus Kiel vorsieht.

Ist das Interesse nur ein Druckmittel?

Unterstützung kommt von Rex Patrick, Senator von Süd-Australien. Er ist ehemaliger U-Bootfahrer und Kritiker der französischen Naval Group. Er begrüßt in einem Interview mit ABC das Interesse der Marine an den möglichen Optionen aus Deutschland. „Der Typ 214 verfügt über viele Fähigkeiten, die die Fähigkeiten der U-Boote der Collins-Klasse bei Weitem übersteigen“, wird Senator Patrick zitiert.

Er plädiere seit einiger Zeit für einen Plan B der Regierung beim U-Bootbau. Dabei verweist er auf die von Kiel bereits ausgelieferten U-Boote dieses Typs an Griechenland, Portugal und Südkorea. Außerdem hat sich die Türkei für diesen Typ entschieden. Singapur bekommt den etwas größeren Typ 218. Der Vorteil dieser U-Boote wäre die zeitnahe Fertigung. Die ersten Neubauten könnten bereit 2026 ausgeliefert werden. Im Juli 2026 wird die „Collins“, das älteste aktive U-Boot Australiens 30 Jahre alt.

In Kiel wartet man jetzt auf eindeutige Signale aus Canberra. Eventuell ist das kommunizierte Interesse an deutschen U-Booten als Druckmittel zu verstehen, um die französischen U-Bootbauer zu mehr Flexibilität zu bewegen. Es könnte aber auch sein, dass sich Geschichte wiederholt. Im Rennen um einen Auftrag der indischen Marine war TKMS 2005 ebenfalls von den französischen Konkurrenten unterboten worden. Inzwischen verhandelt die Marine Indiens seit 2015 auch wieder mit der Kieler Werft über neue U-Boote des Typs 214.