128 Corona-Patienten sind während der Pandemie bisher im UKSH in Lübeck und Kiel behandelt worden. Von diesen konnten 114 als gesund entlassen werden, was einer Quote von 89,1 Prozent entspricht, wie ein Sprecher am Mittwoch mit Stand 18. August mitteilte. Insgesamt 14 Corona-Patienten (10,9 Prozent) seien in der Klinik bislang gestorben. Aktuell lag dort am Mittwoch ein einziger Covid-19-Patient.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich für Mittwochnachmittag in Kiel gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) in der Klinik angekündigt, um sich das Behandlungskonzept erläutern zu lassen.

UKSH behandelte sechs Patienten aus Frankreich

Ende März hatte das Universitätsklinikum sechs schwer kranke Corona-Patienten aus Frankreich aufgenommen, die beatmet werden mussten. Je drei Patienten wurden in Kiel und Lübeck versorgt. Bis Mitte Mai konnten alle genesen wieder ins Elsass zurück. Aktuell liegen der Klinik – Schleswig-Holsteins einzigem medizinischen Maximalversorger – keine Aufnahmewünsche aus dem Ausland vor. Das Krankenhaus stehe aber für die Versorgung ausländischer Patienten selbstverständlich zur Verfügung, sagte der Kliniksprecher.

UKSH dankbar für freiwillige Helfer

Das Universitätsklinikum sei bereits während der ersten Covid-19-Welle im Frühjahr „medizinisch hervorragend aufgestellt gewesen“, sagte er. Engpässe bei Schutzausrüstung, Medikamenten, medizintechnischem Verbrauchsmaterial seien mit beispielhaftem Einsatz beseitigt worden. Das Klinikum habe seine Intensivkapazitäten auf 406 Betten mehr als verdoppelt und auch die Testkapazitäten um hundert Prozent auf 1400 pro Tag gesteigert.

Der Sprecher fügte hinzu: „Zusätzlich sind wir für einen Pool von 2269 freiwilligen Helfern - davon 954 Studierende - dankbar.“

