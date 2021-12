UKSH-Chef Jens Scholz: Manche Corona-Patienten lügen uns an

Kiel

Im Fernsehen hat Olaf Scholz gerade live seine Ministerriege präsentiert, soeben wurde Karl Lauterbach als neuer Bundesgesundheitsminister proklamiert. „Das musste ich mir noch schnell ansehen“, sagt Prof. Jens Scholz und entschuldigt sich damit für die wenigen Minuten Verspätung, mit denen er zum Interviewtermin erscheint. Mehr wird man von ihm über seinen Bruder, den künftigen Bundeskanzler, aber nicht hören.

Der Pakt zwischen den beiden hält, in der Öffentlichkeit reden sie nicht übereinander. Dennoch blitzt im Gespräch mit dem Chef des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) hier und da eine gewisse Erwartung an die neue Bundesregierung auf: Einige Dinge vor allem in Bezug auf die Pandemie werden künftig hoffentlich besser geregelt werden als bisher.

Herr Professor Scholz, sieben Corona-Patienten aus Bayern sind ins UKSH verlegt worden. Wie viele von ihnen waren geimpft?

Alle sieben waren ungeimpft. Bei diesen Patienten wissen wir das aber wenigstens sicher, es gibt andere, die lügen uns an, wenn wir sie nach ihrem Impfstatus fragen. Kurz bevor sie den Beatmungsschlauch in den Hals geschoben bekommen, geben manche dann doch noch zu, dass sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Schon jetzt sind von zehn Corona-Intensivpatienten acht bis neun ungeimpft, und in Wirklichkeit ist die Quote vermutlich noch höher, weil eben nicht alle ehrlich antworten.

Das heißt, Sie wissen gar nicht von allen Patienten hier im Haus, ob sie gegen Corona geimpft sind?

Nein, wir können niemanden zwingen, uns seinen Impfnachweis als Beweis vorzulegen. Bei Notfällen, die ohne Handy und Papiere kommen, wäre das ohnehin schwierig. Und behandeln müssen wir am Ende jeden, egal ob geimpft oder nicht. Aber die Datenlage wäre schon wesentlich präziser, wenn der Impfstatus komplett erfasst würde.

Wie ist die Stimmung in der UKSH-Belegschaft – sind Ihre Teams inzwischen pandemiemüde?

Hier in Schleswig-Holstein hatten wir bislang zum Glück noch nicht die Probleme, vor denen Kliniken in Sachsen oder Bayern jeden Tag stehen. Die sind bis zum Anschlag voll mit schwersten Fällen und haben deshalb nun auch darum gebeten, Patienten verlegen zu können. Trotzdem ist es auch für uns eine zermürbende Sache, denn wir sehen Erkrankte auf der Intensivstation, die dort nicht sein müssten, hätten sie sich impfen lassen.

Kürzlich sind die Regeln für Triage-Situationen präzisiert worden, um zu vermeiden, dass ungeimpfte Covid-Patienten womöglich benachteiligt werden, wenn knappe Behandlungsressourcen verteilt werden müssen. Heißt das im Umkehrschluss, dass das vorgekommen ist?

Bei uns ganz sicher nicht, und ich denke, auch in anderen Kliniken, in denen die Situation wesentlich angespannter ist als bei uns, wird es das nicht gegeben haben. Generell handeln Ärzte ja nicht nach Sympathie, sondern gehen allein nach ethischen und medizinischen Kriterien vor, das ist nicht erst seit Corona so. Zum Beispiel werden ja auch Schwerverbrecher versorgt oder Unfallverursacher, die andere Menschen verletzt oder getötet haben.

Fast 100 Corona-Tote im UKSH Kiel Rund 750 Corona-Patienten sind im Kieler Uni-Klinikum seit Beginn der Pandemie behandelt worden, 546 davon mussten stationär aufgenommen werden. Auf der Intensivstation landeten 130 dieser Menschen, knapp 100 haben die Infektion nicht überlebt. Im Durchschnitt sind nur ein Viertel der Intensivpatienten geimpft (Stand: November 2021). Laut UKSH-Chef Prof. Jens Scholz sind etwa 80 Prozent der Coronapatienten auf der Intensivstation älter als 60 Jahre. Es sei daher dringend nötig, vor allem in dieser Altersgruppe möglichst viele Menschen zu impfen. „In Portugal beispielsweise sind 96 Prozent der über 60-Jährigen geimpft, bei uns in Deutschland sind noch rund drei Millionen in dieser Altersgruppe ohne Impfschutz – da müssen wir besser werden.“

Sehen Sie bereits eine Abwanderungstendenz bei Pflegepersonal, das einfach nicht mehr kann?

Anders als auf Bundesebene haben wir die erfreuliche Entwicklung, dass wir von Monat zu Monat mehr Menschen in diesem Bereich haben, eine Abwanderung gibt es da nicht. Eher im Gegenteil: Pflegekräfte, die schon weg waren, kommen zurück und arbeiten hier wieder in diesem Beruf. Wir tun allerdings auch viel dafür, zum Beispiel gehen wir nie unter die Untergrenze beim Personalschlüssel auf der Intensivstation, lieber verzichten wir dann vorübergehend auf elektive Operationen. Ich denke, es spielt eine Rolle für die Mitarbeiter, dass wir nicht versuchen, sie noch mehr auszubrennen, als es die belastende Situation ohnehin schon tut.

Jens Scholz über Impfgegner: „Manche brauchen eben länger“

Sind alle Ihre Mitarbeiter geimpft?

Von denen, die wir erreichen können, die also nicht in Elternzeit oder dergleichen sind, sind noch etwa vier Prozent nicht geimpft.

Haben Sie mal ein Gespräch mit einem Impfgegner geführt?

Das lässt sich leider nicht vermeiden, es ist schon erstaunlich, was man sich da zum Teil anhören muss. Trotzdem finde ich es wichtig, solche Leute nicht so zu behandeln, als wären sie schlechte Menschen. Manche brauchen eben länger bis zu einer Entscheidung, und wir wollen ja keinen verlieren. Darum sind niedrigschwellige Impfangebote so wichtig.

Brauchen wir eine Impfpflicht?

Ich konnte nie verstehen, dass es in Einrichtungen wie Pflegeheimen, Kliniken und dergleichen keine Impfpflicht gibt. Das hätte ich schon längst gemacht, und ich bin froh, dass der Bundestag das entsprechende Gesetz jetzt endlich vorbereitet. Und zwar für alle Beschäftigten in so einer Einrichtung – denn Virusüberträger kann dort jeder sein, nicht nur das Pflegepersonal.

Und wie stehen Sie zu einer Impfpflicht für alle?

Die ist ja nicht so schnell umsetzbar wie die einrichtungsbezogene, das wäre wohl frühestens im März oder April möglich. Und da habe ich die Hoffnung, dass sich bis dahin doch genügend Menschen freiwillig impfen lassen, sodass wir das mit der Impfpflicht dann in weitaus größerer Gelassenheit angehen können, als es jetzt der Fall wäre.

Halten Sie die Angebote für Booster-Impfungen für ausreichend?

Da braucht es jetzt eine große Kraftanstrengung, und zwar von allen. Wir selbst bieten der Öffentlichkeit, aber vor allem all unseren Mitarbeitern Booster-Impfungen an und pochen dabei auch nicht auf den Ablauf voller sechs Monate seit der Zweitimpfung – denn die Krise ist ja jetzt. Wir wissen, dass der Schutz der Impfung nach einer Weile nachlässt, und da wir noch nicht einschätzen können, was die Omikron-Variante anrichtet, ist der einzige Weg: boostern. Darum bin ich froh über jedes offene, unkomplizierte Impfangebot, denn wir hatten in den vorangegangenen Corona-Wellen oft zu viel Bürokratie und zu wenig „einfach mal machen“.

Jens Scholz: Boostern hätte besser vorbereitet werden müssen

Seit dem Sommer war klar, dass Booster-Impfungen nötig werden – warum war das so schlecht vorbereitet, dass jetzt Menschen stundenlang in der Kälte anstehen müssen, um den so wichtigen Pieks zu bekommen?

Es gab tatsächlich genügend Fachleute, die präzise vorausgesagt haben, dass das nötig wird. Aber im Sommer, als die Inzidenzen niedrig waren und eine Wahl bevorstand, wurde das genauso wenig berücksichtigt wie viele andere Hinweise von Experten. Also ja: Das Boostern hätte man besser organisieren können und müssen.

Wie steht das UKSH derzeit finanziell da, sind die Einbußen durch die Pandemie so groß wie befürchtet?

Jein. Zunächst hat Jens Spahn ja jedem Krankenhaus pauschal 560 Euro für ein Bett gezahlt, das für Corona-Patienten freigehalten wird. Das war falsch, und manche Krankenhäuser haben dadurch richtig Geld verdient, weil dort der Leerstand lukrativer war, als Patienten zu behandeln. Dann wurde das System modifiziert, und es gab je nach Umständen 360 bis 760 Euro.

Das war schon besser, aber für Unikliniken müssten es 800 bis 900 Euro sein, denn es geht ja nicht nur um die leer stehenden Betten, sondern auch um wegbleibende ambulante Patienten, leere Parkhäuser und vieles mehr. Nehmen Sie nur unseren Sicherheitsdienst, der kostet zehn Millionen Euro im Jahr. Darum gab es für das vergangene Jahr 46,8 Millionen Euro vom Land für die Corona-Verluste, und es ist besprochen, dass auch für dieses und nächstes Jahr das Land einspringt, wenn es nötig wird.

Was denken Sie, wie werden wir Weihnachten 2022 feiern?

Hätten Sie mich Weihnachten 2020 gefragt, wie es ein Jahr später aussieht, hätte ich wohl gesagt: Wir werden ein normales Weihnachtsfest 2021 haben, denn es gibt jetzt einen Impfstoff. Leider haben sich die großen Hoffnungen, die wir in die Impfkampagne gesetzt haben, noch nicht erfüllt. Darum hoffe ich jetzt, dass die Menschen kein drittes Weihnachtsfest mit solchen Einschränkungen erleben wollen und sich bereitwillig impfen und boostern lassen – einen anderen Ausweg gibt es nicht.