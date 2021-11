Lübeck

Die Corona-Pandemie nimmt auch in Schleswig-Holstein wieder Fahrt auf – die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb eines Monats auf 82,2 fast verdreifacht. Deshalb müsse der Druck zur Impfung nun schnell erhöht werden, etwa durch das 2G-Modell, bei dem nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Restaurants, Kinos, Schwimmbädern & Co gewährt wird. Das meint Prof. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), der auch die Landesregierung berät.

Herr Prof. Rupp, stehen wir vor der gleichen Corona-Situation wie im vorigen Winter?

Jan Rupp: Wir haben abstrus hohe Fallzahlen im Vergleich zur zweiten und dritten Welle. Trotzdem gibt es für die Geimpften durchaus eine Entspannung. Für die Ungeimpften vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit jedoch, sich anzustecken. Deren individuelles Risiko ist deutlich höher als im vergangenen Jahr um die gleiche Zeit. Das ist bei jeder Infektionskrankheit ähnlich, gegen die es Impfungen gibt: Das Virus zirkuliert unter relativ vielen, nicht-symptomatischen und gut geschützten Personen sowie unter einem kleineren Kreis von primär empfänglichen Personen. Im Moment herrscht in diesem Prozess zudem eine hohe Dynamik. Das haben wir 2020 nur aufgefangen, indem die Kontakte komplett eingeschränkt wurden, aber das ist momentan nicht geplant. Dadurch bleibt das Risiko ungemindert hoch, sich anzustecken.

Dennoch verzichtet Schleswig-Holsteins Landesregierung auf verschärfende Maßnahmen. Ist das aus medizinischer Sicht vernünftig?

Die Regierung hat den Impfdruck aus meiner Sicht nicht genug erhöht, sondern 3G für ausreichend erklärt. Man kann sich also testen statt impfen lassen. Das Problem mit den Tests ist, dass wir das Übel dokumentieren, wir lösen es damit aber nicht. Dadurch ist nicht eine einzige Person zusätzlich geschützt. Als Kliniker würde ich sagen, höherer Druck wäre nötig, weil ich nicht noch mehr Covid-19-Patienten haben möchte. Wenn ich mir anschaue, dass auf den Stationen inzwischen eher jüngere Patienten liegen, die wir so im vorigen Jahr nicht hatten, frage ich mich schon, was da momentan schiefläuft.

Prof. Jan Rupp leitet die Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH-Campus Lübeck. Quelle: UKSH Lübeck

Auch Geimpfte stecken sich mit dem Coronavirus an und geben es weiter. Sollte die Testpflicht für Restaurants, Kinos etc. angesichts der steigenden Zahlen auf diese Gruppe erweitert werden?

Nein, das ist keine Lösung. Denn wir haben einen entscheidenden Unterschied zum vergangenen Jahr. Wer damals positiv getestet wurde, musste für 14 Tage in Quarantäne, und das Gesundheitsamt ermittelte akribisch alle Kontaktpersonen, für die dann ebenfalls Quarantäne galt. Damit wollten wir jeden Einzelnen herausfischen und so die Last in der Bevölkerung reduzieren. Diese Nachverfolgung gibt es jetzt nicht mehr. Die Strategie hat sich geändert, nur noch die empfindlichen Bevölkerungsgruppen werden geschützt. Mit 3G können Sie nun mit nur einem Test eine Disco, ein Restaurant und ein voll besetztes Handballspiel besuchen. Ich habe bislang nicht verstanden, was mit diesem Test bezweckt werden soll. Aus infektionsdynamischer Sicht lässt sich damit nur ganz langsam etwas eindämmen. Das muss man mitdiskutieren, wenn man über die Erweiterung der Tests spricht.

Steckt dahinter die Strategie, dass sich eine geimpfte Bevölkerung dem Virus aussetzt, um dadurch Herdenimmunität aufzubauen?

Darauf läuft es zumindest hinaus, ähnlich wie bei der Grippe. Für beide Geschehen wird es immer Risiko-Patienten geben. Ein Großteil hat das Virus bis dahin entweder selbst durchgemacht oder ist geimpft worden. Dadurch wird die Gruppe mit schweren Verläufen immer kleiner. Aber beim Coronavirus ist sie noch immer zu groß für eine Situation, in der das Virus extrem schnell zirkuliert. Das kann man nur einfangen, wenn man Kontakte beschränkt oder den Druck maximal schnell erhöht, sich impfen zu lassen. Die Regierung wäre gut beraten, die Fakten auf den Tisch zu legen. Viel mehr Optionen gibt es nicht. Ein respiratorisches Virus in den Wintermonaten mit anderen Maßnahmen aufzuhalten, funktioniert nicht.

Heißt das Impfpflicht?

Nicht unbedingt, es gibt auch die Möglichkeit, auf 2G zu verschärfen, wie in Österreich zum Beispiel. Dann steigt der Druck, weil Ungeimpfte zum Teil ausgeschlossen sind. Das würde mir persönlich nicht gefallen, ist aber meine Empfehlung für Innenräume. Denn aus infektiologischer Sicht würden sicher viele noch einmal darüber nachdenken und der Impfung etwas abgewinnen. Und wenn es nur aus Pragmatismus ist.

Ist es nicht zu spät, sich jetzt noch impfen zu lassen, um gut über den Winter zu kommen?

Nein, schon die erste Impfung gibt einen partiellen Schutz, der ohne zweite Spritze aber schnell wieder verloren gehen würde. Je mehr Menschen schon einmal Antikörper haben, desto langsamer die Infektionsdynamik. Der Schutz ist zwar noch nicht so gut wie nach der zweiten Impfung, das ist aber kein Argument, erst gar nicht mit der Impfserie zu beginnen.

Weshalb müssen Altenheime nun wieder besonders geschützt werden – dort sind doch alle geimpft?

Der Immunschutz nimmt gerade bei Älteren wieder ab, je nach Konstitution bei einigen schon nach fünf oder sechs Monaten, bei anderen erst nach acht oder neun Monaten. Deshalb wird der Booster nach einem halben Jahr empfohlen. Die Auffrischung ist bei Älteren früher nötig als bei Jüngeren. Wie bei der Grippe werden jährlich regelmäßige Impfungen notwendig sein, davon gehen wir aus.

Was ist mit Kindern?

Ich nehme an, dass die Zahl der Kinder, die eine Infektion unerkannt durchgemacht haben, hoch ist. Die meisten Kinder im Grundschulalter kommen mit dem Virus sehr gut klar, Krankenhausbehandlungen sind selten nötig. In den Schulen und Kindergärten muss nicht strikter vorgegangen werden als aktuell.

Es wird vor einer Überlastung des Gesundheitswesens gewarnt. Sehen Sie diese Gefahr auch?

Ich denke dabei an die Pflegekräfte, die über das vergangene Jahr unglaublich viel geleistet haben und nun Covid-Patienten betreuen, von denen sich viele hätten schützen können. Das ist frustrierend, dabei tragen sie bereits die Hauptlast. Das führt dazu, dass einige dem Beruf den Rücken kehren und andere krank werden. So verschärft sich der Pflegenotstand, am Ende können zu wenig Betten betrieben werden. Dadurch entsteht ein Konflikt: Die Zahl anderer Patienten, etwa mit Herz-Kreislauf- oder Tumorerkrankungen, nimmt ja nicht ab. Die haben aber genauso ein Anrecht, optimal versorgt zu werden. Bei denen müssen nun Behandlungen verschoben werden, das hätten wir diesen Winter gerne vermieden.