Kiel

Die steigenden Corona-Zahlen machen sich in Krankenhäusern deutschlandweit bemerkbar, viele schränken Angebote abseits der Versorgung von Corona-Fällen ein. Um ausreichend Kapazitäten für Corona-Patientinnen und -Patienten zu haben, hat auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) planbare Eingriffe und Behandlungen reduziert. Davon nicht betroffen sei die Versorgung von Brustkrebspatientinnen und Frauen, die zur Brustkrebsvorsorge kommen, betont Prof. Dr. Nicolai Maass, Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am UKSH in Kiel.

Maass rät Frauen dazu, Vorsorgetermine weiterhin zu planen und wahrzunehmen. Für Frauen ab 30 Jahren gibt es eine jährliche Vorsorgeuntersuchung, bei der die Brust abgetastet wird. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren können alle zwei Jahre ein Mammografie-Screening machen lassen.

Prof. Maass vom UKSH in Kiel: Brustkrebs lässt sich gut erkennen

„Eine Verschiebung der Untersuchung birgt das Risiko einer verspäteten Diagnose. So vergibt man sich die Chance einer frühen Detektion und damit einer frühen Heilung“, stellt Maass klar. Wenn man regelmäßig zur Vorsorge gehe, könne man Brustkrebs gut erkennen.

Doch in der Pandemie hätten Patientinnen Termine verschoben. So gebe es immer wieder Fälle, in denen der Brustkrebs vermutlich schon größer ist als ein halbes Jahr vorher. „Die Patientinnen, die rechtzeitig kommen, haben eine bessere Prognose als die, die später kommen“, betont Maass. Zudem müssen sich die Frauen bei einer zeitigen Diagnose meist weniger Chemotherapie und weniger großen Operationen unterziehen.

„Es gibt bei den Menschen immer wieder die Hoffnung, dass die Pandemie in zwei, drei Monaten vorbei ist, aber dann dauert es eben doch länger“, so der Mediziner. Corona sei im Fokus der Aufmerksamkeit. „Aber man darf andere Krankheiten trotzdem nicht vergessen.“

Brustkrebs-Operationen finden am UKSH in Kiel weiter statt

Entsprechend finden gynäkologische Krebsoperationen weiterhin statt. Bei den Überlegungen, welche Operationen an der UKSH-Frauenklinik in Kiel reduziert werden können, wurden andere Eingriffe in den Blick genommen. Laut Maass werden etwa OPs bei gutartigen Zysten am Eierstock oder in der Brust, bei Endometriosen oder Eingriffe bei Kinderwunschpatientinnen verschoben. Diese Operationen müssten natürlich auch irgendwann gemacht werden, so Maass, aber es sei etwas anderes als bei den Krebspatientinnen. Wie die OPs läuft auch die Chemotherapie für die Patientinnen weiter.

Da Krebspatientinnen und -patienten generell in der Corona-Pandemie als Risikogruppe gelten, rät Maass auch Frauen mit Brustkrebs zur Corona-Impfung. „Durch die Chemotherapie sind sie immungeschwächt.“ Neben Erst- und Zweitimpfung sollte auch an einen Termin für den Booster gedacht werden, empfiehlt der Mediziner.