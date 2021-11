Kiel

Als Britta Grüneberg mit dem Rollstuhl ins Behandlungszimmer auf der Palliativstation des Universitätsklinikums in Kiel geschoben wird, lächelt sie. Grüneberg, 50 Jahre alt, aus Laboe, hat Krebs. Eine unheilbare, tödliche Form der Krankheit. Doch daran muss sie in diesem Moment nicht denken. Ihre Aufmerksamkeit gilt dem Begrüßungskomitee im Zimmer: zwei Hunde, die es sich auf dem Boden gemütlich gemacht haben.

Palliativstation in Kiel: Hunde einmal in der Woche zu Gast

Hunde im Krankenhaus? Das klingt kurios, ist am Interdisziplinären Zentrum für Schmerz- und Palliativmedizin des UKSH Kiel einmal in der Woche aber Normalität. Hier sind nicht irgendwelche Hunde zu Gast, sondern ausgebildete Hunde, die Menschen in einer extremen Lebenslage unterstützen.

Tiergestützte Therapie heißt diese Behandlungsform. In der Palliativstation ist Carolin Möller dafür zuständig. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und Logopädin, seit 2005 Gründerin und Leiterin des tiergestützten Therapiezentrums in Kiel. Seit mehr als drei Jahren kommt sie selbst oder eine ihrer Angestellten an die Palliativstation des UKSH – zusammen mit zwei, drei, manchmal auch vier Hunden.

Kontakt zu Tieren hilft bei der Behandlung

Heute sind es zwei. Kalle, ein Golden Retriever, und Pommes, ein Bolonka Zwetna. Die beiden Therapiehunde von Möller strahlen schon bei der Ankunft von Britta Grüneberg das aus, was so wichtig ist: Ruhe, Vertrautheit, Geborgenheit. Schnell sitzt Pommes auf dem Schoß von Grüneberg, sie streichelt ihn.

„Der Kontakt zum Tier bedeutet Wohlfühlen, angenommen werden“, sagt Prof. Dieter Siebrecht, Leiter der Palliativstation. „Symptome und Schmerzen treten in den Hintergrund, das kann man mit Worten nicht erreichen, mit Medikamenten häufig auch nicht.“ Die Hunde wirken als emotionale Stütze – für Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden.

Palliativstation in Kiel: Hunde als emotionale Stütze

Neben den beiden Hunden ist auch Carolin Möller dabei. Sie und Grüneberg kennen sich aus einer ersten Sitzung. Die beiden sprechen über Grünebergs Gesundheitszustand, über die ungewöhnliche Situation, dass heute ein Journalist zuschaut, über Wünsche, Zukunftspläne. „Ich will mich nicht in die Ecke legen und weinen, sondern die letzte Zeit, die habe, so schön wie möglich genießen“, sagt Grüneberg.

Hunde streicheln ist nicht das einzige, was sie heute macht. Sie wirft einen kleinen Beutel mit Hundefutter nach vorne. Pommes wartet geduldig, bis er aufgefordert wird, dann läuft er los, bringt den Beutel zurück. Den Arm beim Werfen zu bewegen, ist für Grüneberg eine Herausforderung. Einige Bewegungen sind durch das lange Liegen im Bett schwer geworden sind. Die Hunde helfen dabei, sich heranzutrauen, auszuprobieren, was schon wieder geht.

Tiergestützte Therapie in Kiel: Sitzungen laufen sehr unterschiedlich ab

Ein bis drei Patienten machen einmal in der Woche bei der tiergestützten Therapie an der Palliativstation mit. Zwei Stunden sind Möller oder ihre Angestellten insgesamt da. Eine typische Sitzung gibt es nicht. Manchmal dauert sie nur drei Minuten, manchmal eine Stunde. „Wir richten uns nach den Patienten“, sagt Möller. Manche sind noch relativ fit, so wie Britta Grüneberg. Andere können nur noch im Bett liegen.

Therapiehund Pommes hört Patientinnen und Patienten auf der Palliativstation des UKSH in Kiel zu. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Oft sind Möller und die Hunde Zuhörer. Sie hören Geschichten von Menschen, die sterben werden und niemanden mehr haben. Von Menschen, die verzweifelt sind. Die Hunde lösen emotionale Reaktionen aus.

Therapiesitzungen auch für die Hunde eine Herausforderung

„Ich habe die nötige Distanz“, sagt Möller. „Aber manche Geschichten gehen natürlich nicht spurlos an mir vorbei.“ Wichtig können die Erzählungen aber auch für die Behandlung sein: Informationen aus den Gesprächen mit den Patientinnen und Patienten gibt Möller teilweise auch an die Psychologen der Station weiter.

Und die Hunde? Für sie könne es anstrengend werden, sagt Möller. „Sie finden den Kontakt zwar gut, müssen ihn aber auch lange aushalten.“ Dazu kommen die Gerüche der Karzinome bei einigen Patienten. Auch damit müssen die Hunde erst mal lernen, umzugehen.

Hunde müssen gut ausgewählt und ausgebildet werden

Damit das gelingt, müssen die Hunde gut ausgewählt und ausgebildet werden. Manche Hunderassen, sagt Möller, seien tendenziell eher dafür geeignet. Aber: Das bedeute nicht, dass jeder Hund wirklich als Therapiehund eingesetzt werden sollte. Bei einer Art Persönlichkeitstest könne man schon bei Welpen erkennen, welche Hunde möglicherweise infrage kommen könnten – und welche nicht.

Pommes und Kalle, soviel wird klar, sind exzellente Zuhörer. Man merkt Britta Grüneberg an, wie gut ihr der Kontakt mit den Tieren tut. „Eigentlich bin ich so fit, dass ich gleich nach Hause gehen könnte“, sagt sie, halb scherzend, halb ernst. Sie hat nicht vor, bis zum Lebensende auf der Palliativstation zu bleiben. Auch wenn sie diese schon nach wenigen Tagen als zweites Zuhause bezeichnet. Aber es gibt auch noch ein erstes Zuhause. Die Zeit mit Kalle und Pommes könnte dabei helfen, dass sie dort bald wieder hingehen kann.