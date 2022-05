Lübeck

Das sei nicht das, was er erwartet habe, sagt Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine, vor dem Publikum in einem Seminarraum des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) Lübeck. Ein Großteil davon sind ukrainische Krankenschwestern, die gekommen sind, um hier zu arbeiten. „Es ist wie ein Raumschiff, das gelandet ist, um Menschen zu helfen“, so beschreibt er seinen Eindruck von dem modernen Neubau des Zentralklinikums. Er werde den Traum von einem solchen Krankenhaus mitnehmen für den Wiederaufbau in seinem Land.

Der Krieg ist das beherrschende Thema dieses Besuchs. Auch wenn ausdrücklich gar nicht viel über ihn gesprochen wird. Auch wenn die engen Beziehungen des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) Lübeck zur Ukraine auch schon vor der russischen Invasion bestanden. Aber durch den Krieg sind diese Beziehungen enger und wichtiger geworden.

3,2 Millionen Euro für die Ukraine

Mitarbeiter des UKSH haben Sach- und Geldspenden im Wert von mehr als 3,2 Millionen Euro gesammelt und Hilfstransporte in die Ukraine organisiert. 500 ukrainische Patienten hat das UKSH in Kiel und Lübeck nach eigenen Angaben bisher versorgt, 107 davon stationär. Verwundete Soldaten sind nach Angaben des UKSH-Sprechers bisher nicht darunter, das könne über ein internationales Verteilsystem aber jederzeit passieren.

„Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Menschheit“

Viel ist in den vergangenen Wochen über Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen und gestritten worden. Bei diesem Besuch geht es um eine andere Art von Hilfe. „Krieg, das ist nicht nur der Soldat, der kämpft“, sagt Kuleba. „Es berührt mich, dass Sie Ihre Rolle in diesem Krieg gefunden haben.“ Und er sagt: „Wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Menschheit.“

Sprechstunden auf Ukrainisch und Russisch am UKSH

Ein wichtiger Motor des Engagements am UKSH sind der ukrainische Chirurg Hrihoriy Lapshyn und seine Frau, die Biologin Olha Lapshyna. „Wir freuen uns, dass es anerkannt wird“, sagt Lapshyn. Kürzlich hat er eine dreisprachige, chirurgisch-onkologische Sprechstunde für ukrainische Patienten eingerichtet – in ukrainischer, russischer und deutscher Sprache. Sie werde viel genutzt, sagt er. „Wir kriegen Anrufe aus ganz Deutschland.“ Für die kranken Flüchtlinge sei es sehr wichtig, in ihrer Sprache behandelt zu werden. „Die sind traumatisiert, die haben Sprechbedarf.“ Und dafür müsse man sich Zeit nehmen. „Wenn ich nach Hause komme, bin ich fertig“, sagt Lapshyn.

Auch russische Ärzte, die hier arbeiten, beteiligten sich an dem Angebot, sagen Lapshyn und seine Frau. Olha Lapshyna erzählt von einem russischen Kollegen, der schon kurz nach Beginn der Invasion eine Liste mit Russisch sprechenden Ärzten in Schleswig-Holstein geschickt habe.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba (M.) mit Wissenschaftsministerin Karin Prien und UKSH-Chef Jens Scholz. Quelle: Lutz Roessler

Ukrainischer Botschafter plaudert mit Bruder des Bundeskanzlers

Mit dem Außenminister Dmytro Kuleba ist der Diplomat Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine, ins UKSH Lübeck gekommen. Er hat vor einigen Wochen mit wenig diplomatischen Worten Bundeskanzler Olaf Scholz eine „beleidigte Leberwurst“ genannt und damit eine außenpolitische Verstimmung schlimmer gemacht. Jetzt geht er plaudernd neben dem Bruder des Bundeskanzlers, UKSH-Chef Jens Scholz, durch die Gänge des Klinikums.

„Ruhm der Ukraine!“

„Slava Ukraini!“, Ruhm der Ukraine, beginnt Melnyk seine Rede vor den Mitarbeitern. „Heroyam Slava!“, Ruhm den Helden, schallt es aus Dutzenden von Mündern der ukrainischen Krankenschwestern zurück. „Es wurde mir immer wieder vorgeworfen, dass wir undankbar sind“, sagt Melnyk. „Ich möchte mit diesem Besuch das Gegenteil beweisen.“ Er dankt dem UKSH und seinen Beschäftigten – für „diese Empathie und diesen Willen zu helfen“.

Krankenhäuser in der Ukraine völlig überlastet

Zum Abschluss seines Aufenthalts im Klinikum besucht Außenminister Kuleba einige ukrainische Patienten, alles Flüchtlinge. Manche waren schon zum Zeitpunkt der Flucht schwer krank – zum Beispiel ein Mann, der an einer Art des Parkinson-Syndroms leidet. Solche Patienten könnten in der Ukraine kaum noch richtig behandelt werden, erklärt Thomas Münte, Direktor der Klinik für Neurologie: „Die Krankenhäuser dort sind mit den Verwundeten beschäftigt.“

Von Hanno Kabel