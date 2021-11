Kiel

Die Beschäftigten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) können ab 2022 in Kiel und Lübeck fast gratis Bus fahren. Möglich macht das ein vom Land eingeführtes Jobticket. Mit ihm können Berufspendler auch in der Freizeit vergünstigt öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

„Als größtes Klinikum und größter Arbeitgeber in Schleswig-Holstein ist es uns wichtig, unserer Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz gerecht zu werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende des UKSH, Prof. Jens Scholz. „Zugleich wollen wir den täglichen persönlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich honorieren.“

Super-Sonderangebot für Bus und Bahn in Kiel

Das ÖPNV-Super-Sonderangebot richtet sich an die rund 15.000 Mitarbeiter des UKSH in Kiel und Lübeck. Sie können ab Januar ein Jobticket (Abo-Monatskarte zur Arbeitsstätte) buchen und dabei gleich zwei Zuschüsse einstreichen. Das UKSH schießt in der Luxus-Rabattstufe 2 im Monat 30 Euro zu, die Nahverkehrsgesellschaft (NahSH) weitere 20 Euro. Der Coup: Weil das normale Monats-ÖPNV-Ticket für Kiel (inklusive Kronshagen) sowie Lübeck (Kernzone) derzeit 52,50 Euro kostet, können UKSH-Beschäftigte künftig für gerade mal 2,50 Euro einen Monat lang beliebig häufig die Stadtbusse nutzen. Auch für Mitarbeiter des Kieler UKSH, die etwa in Neumünster, Rendsburg oder Eckernförde leben, rechnet sich das Jobticket. Ihre Monatskarte (153,33 Euro) verbilligt sich auf 103,33 Euro.

Lesen Sie auch Das sind die neuen KVG-Preise

Ein dickes Lob bekommt das landeseigene UKSH von der Regierung. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) nennt die Ticket-Aktion großartig. „Es zeigt, dass die Förderung des Jobtickets durch NahSH ein wichtiger Baustein ist, um die Mobilitätswende hinzubekommen.“ Für viele Mitarbeitende des UKSH werde es nun möglich, einen individuellen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Jobticket kostet Land Millionen

Dem Vernehmen nach fällt das im Mai eingeführte Jobticket nicht nur beim UKSH auf fruchtbaren Boden. Landesweit sollen bereits mehr als 50 Unternehmen bei der ÖPNV-Offensive mitmachen, darunter das Land (ab August 2021) und die Stadt Kiel (ab Dezember). Beide gewähren ihren Beschäftigten den Höchstzuschuss von 30 Euro, also im Jahr 360 Euro. In Kiel sind bisher rund 500 der mehr als 5000 Stadt-Beschäftigten eingestiegen. Den städtischen Haushalt belastet das mit rund 180.000 Euro im Jahr. Beim Land ziehen bisher etwa 2300 der rund 63.000 Beschäftigten mit. 2021 sind Ausgaben von 1,2 Millionen, 2022 von drei Millionen Euro vorgesehen. „Zuschuss und Rabatt sind für die Beschäftigten steuer- und sozialabgabenfrei“, heiß es in einer Mitteilung der Stadt Kiel. „Die Entfernungspauschale bei den Werbungskosten wird jedoch entsprechend gemindert.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Weg zum Jobticket ist vergleichsweise einfach. Der Arbeitgeber schließt über NahSH einen Rahmenvertrag ab (für mindestens fünf Beschäftigte) und legt seinen Zuschuss fest. In der Rabattgruppe 1 verbilligt sich das Ticket um 25 Euro (Arbeitgeber 15, NahSH 10), in Gruppe 2 um 50 Euro (30/20). Die Beschäftigten können das Ticket über ein NahSH-Bestellportal ordern und erhalten es als Handy-Fahrschein oder als Papierfahrkarte. Das Land fördert das Job-Ticket mit zwei Millionen Euro. Eine Zwischenbilanz wollen Verkehrsministerium und NahSH am Mittwoch ziehen.

Von Ulf Christen