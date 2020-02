UKSH-Personal klagt an: Täglich werden Patienten gefährdet

Kiel

Auch Verdi erwartet von Ministerpräsident Günther ( CDU) „ein Machtwort“ im Streit um die Forderungen der Beschäftigten nach Entlastung. Dessen ungeachtet beginnt am Donnerstag am UKSH die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik.

Der offene Brief ist auch an Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP), die Landtagsabgeordneten, die Oberbürgermeister von Kiel und Lübeck, Ulf Kämpfer ( SPD) und Jan Lindenau ( SPD), sowie an UKSH-Chef Jens Scholz adressiert.

Die Tarifkommission Entlastung fordert darin im Namen der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten: „Wir benötigen eine funktionierende Infrastruktur, mehr Personal und angemessene Arbeitsbedingungen. Nur so können wir die medizinische Versorgung gewährleisten, wie sie der Bevölkerung Schleswig-Holsteins zugesagt wird. Wir fordern von ihnen, die Landesregierung darin zu unterstützen.“ Ausdrücklich ist von einer „täglich stattfindenden Gefährdung" der Bürger die Rede.

Der offene Brief im Wortlaut:

Monika Heinold und Karin Prien reagieren auf offenen Brief

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Wissenschaftsministerin Karin Prien ( CDU) reagierten gemeinsam auf den offenen Brief: „Das Schreiben haben wir erhalten. Wir haben ein hohes Interesse daran, mit allen Beteiligten eine gute Lösung zu finden. Entsprechend stehen unsere Gesprächsangebote.“ Dazu, ergänzte Ministerpräsident Günther, "ist alles Notwendige gesagt".

Der Brief stellt eine weitere Eskalationsstufe in dem seit Monaten währenden Streit zwischen Beschäftigten und Verdi auf der einen Seite und dem UKSH-Vorstand auf der anderen Seite dar. Die Gewerkschaft will in Tarifverhandlungen einen Tarifvertrag Entlastung durchsetzen, in dem diverse Entlastungsmaßnahmen und mehr Personal festgeschrieben wird.

UKSH : Keine Tarifverhandlungen

Der UKSH-Vorstand hat sich zwar seit Dezember 2019 mehrfach mit Verdi an einen Tisch gesetzt, hat in der vergangenen Woche aber klargemacht, dass das nur Sondierungsgespräche sind. Begründung: Das UKSH dürfe gar keine Tarifverhandlungen führen. Das dürften nur Verdi und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder TDL. Tatsächlich ist das Land 2014 unter Rot-Grün aus dem UKSH-Haustarifvertrag ausgestiegen und hat sich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder angeschlossen.

Die Streitfrage ist nun: Darf das UKSH in diesem Fall trotzdem selbst verhandeln? Das UKSH sagt nein und die Landesregierung folgt dem bisher. Entlastung und Mindestbesetzungszahlen lassen sich nicht tarifieren, heißt es im Finanzministerium.

UKSH-Aufsichtsräte schlagen Lösung vor

Deshalb haben die Staatssekretäre von Finanzministerium, Bildungsministerium und Gesundheitsministerium vorgeschlagen, entlastenden Maßnahmen nicht in einem Tarifvertrag, sondern in einer schuldrechtlichen Vereinbarung festzulegen. Das wollte man nun eintüten. Das UKSH lud dazu Verdi und die UKSH-Personalräte ein.

Doch beide sagten ab. Die Personalräte, weil es eine unzulässige Einmischung in Tarifverhandlungen sei. Und Verdi, weil man der Auffassung ist, dass das UKSH gemäß Paragraf 2 Tarifvertragsgesetz sehr wohl über Dinge verhandeln darf, die nicht den geltenden Tarifvertrag mit der TDL berühren. „ Verdi hat mit dem Universitätsklinikum in Jena, das ebenfalls Mitglied der TDL ist, genau solch ein Entlastungs-Tarifvertrag verhandelt. Warum soll das in Kiel nicht möglich sein?“, fragt Verdi-Sprecher Frank Schischefski.

Urabstimmung am UKSH Urabstimmung am UKSH beginnt Immerhin war am Dienstag eine kleine Bewegung aufeinander zu erkennen. Schischefski gab an, dass der Gewerkschaft am Ende gleichgültig ist, „ob über den Entlastungsmaßnahmen die Überschrift Tarifvertrag oder schuldrechtliche Vereinbarung steht". Und in der Landesregierung wird betont, die Bereitschaft zu einer solchen schuldrechtlichen Vereinbarung bestehe weiter. Ab Donnerstag können die nichtwissenschaftlichen UKSH-Beschäftigten zwei Wochen lang über einen unbefristeten Streik abstimmen. Ob es bis dahin noch weitere Warnstreiks gibt? Das sei, sagt Schischefski, unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Sollten 75 Prozent der abgegeben Stimmen für einen Arbeitskampf sein, könne ein Streik ausgerufen werden. „Wir werden in aller Gelassenheit das Ergebnis der Urabstimmung abwarten, analysieren und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.“ Hintergrund der Urabstimmung sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Verdi fordert vor allem hunderte neue Pflegekräfte, um die hohen Belastungen zu senken. Das Klinikum bot bisher an, 182 Mitarbeiter mehr einzustellen. Aus Verdi-Sicht werden aber 420 Mitarbeiter mehr benötigt, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten. Laut UKSH sind im Klinikum insgesamt rund 3300 Pflegekräfte beschäftigt.

