Fest steht bisher: Der Vertrag mit dem jetzigen Pflegevorstand Michael Kiens soll Ende Mai 2021 auslaufen. Offiziell hat das Wissenschaftsministerium dazu erklärt: Man habe sich einvernehmlich darauf geeinigt, den Vertrag nicht zu verlängern.

Intern hört man, dass Kiens Auffassungen von einer starken Pflege nicht die erhoffte Rückendeckung vom übrigen Vorstand erhalten hat.

Streit am UKSH : Pflege kontra Vorstand

Kiens ist Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivpflege, Diplom-Pflegewirt und Master of Arts im Management. Der Vorstandposten für "Krankenpflege, Patientenservice und Personalangelegenheiten" im UKSH schien ihm auf den Leib geschneidert.

Aus der Pflege soll er auch viel Rückendeckung erhalten haben. Weiter oben sah wohl das anders aus. Der 50-Jährige selbst war nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Trennung scheint unabänderlich.

Setzt sich Jens Scholz doch noch durch?

Das Wissenschaftsministerium – der dortige Staatssekretär Oliver Grundei ist Vorsitzender des UKSH-Aufsichtsrates – hat bereits die Richtung für die Nachfolge bekannt gegeben: Das Land Schleswig-Holstein als Eigentümerin des UKSH wolle die Position inhaltlich neu ausrichten. Außerdem soll es, so hört man, diesmal eine Frau werden.

Dabei fallen immer wieder Begriffe wie Jurist und Personaler – alles Stichworte, die schon 2018 für eine heftige Debatte um den Vorstandsposten sorgten.

Damals hatte Vorstandschef Jens Scholz offen eine Juristin mit Personalerfahrung favorisiert, sich am Ende aber nicht durchsetzen können. Es gibt keine Hinweise, dass Scholz diese Einstellung geändert hat. Äußern will er sich diesmal aber nicht, sondern lässt auf das Wissenschaftsministerium verweisen. Dort heißt es, das Finanzministerium sei für Personalangelegenheiten zuständig.

Kritik von Pflegedirektoren anderer Kliniken

Währenddessen sammeln sich die Kritiker. Die Pflegedirektoren anderer Kliniken haben schriftlich eine Pflegeexpertise für den Vorstandposten gefordert. Alles andere sei das falsche Signal des größten Arbeitgebers in Schleswig-Holstein.

„Es ist mehr als befremdlich, die Profession Pflege, also die größte Berufsgruppe im UKSH, als Entscheidungsträger im Vorstand auszugrenzen“, erklärt Christian de la Chaux, Landesvorsitzender beim Bundesverband Pflegemanagement und selbst Pflegedirektor im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster.

De la Chaux vom FEK will Posten nicht

„Pflegekräfte sind 24 Stunden in der Versorgung, kennen die Schnittstellen und Probleme. Ich verstehe nicht, warum in Universitätskliniken immer wieder die Diskussion aufbricht, dass Pflege-Expertise auch in den Vorstand gehört“, sagt de la Chaux.

Gerüchte, er selbst habe Interesse an dem Vorstandsposten, weist der 57-Jährige zurück: „Vor zehn Jahren hätte mich das interessiert – heute nicht mehr. Es gibt genügend andere hoch qualifizierte und akademisch Gebildete in der Pflege dafür.“

Pflegeberufekammer sieht Rückfall

Auch bei der Pflegeberufekammer sieht man die Neuausrichtung des Vorstandspostens mit Sorge. „Erst werden die Pflegefachpersonen lautstark als systemrelevant eingestuft und dann, nach der Corona-Krise sollen sie nicht mehr an entscheidender Stelle mitbeteiligt sein?", fragt Kammerpräsidentin Patricia Drube.

Sie fürchtet nicht nur eine erneute Schwächung der Profession Pflege, sondern auch einen Rückfall in überwunden geglaubte Zustände, wenn andere Einrichtungen das nachahmen würden. Dies widerspreche dem Gesetzentwurf zum Landeskrankenhausgesetz. Dort ist ausdrücklich vom Dreigestirn ärztlicher, wirtschaftlicher und pflegerischer Vorstand die Rede.

SPD in Schleswig-Holstein verlangt Klarheit

Für die SPD-Landtagsabgeordnete Birte Pauls wäre ein Personaler ohne Pflegehintergrund auf dem Vorstandsposten eine Rolle rückwärts. „Als SPD verlangen wir, dass die Regierung klar kommuniziert, was sie will. Auf meine Fragen im Wissenschaftsausschuss wurde nur schwammig geantwortet, es solle jemand mit Krankenhauserfahrung werden. Das reicht nicht. Wir fordern Pflege-Expertise.“

Deshalb hat die SPD einen Antrag im Landtag gestellt. Ziel: Der Vorstand für Krankenpflege soll immer mit einer Person, die professionelle Pflegekompetenz aufweist, besetzt werden. Und dieser Vorstand soll gegenüber den anderen Vorständen nicht abgewertet werden. Sonst werde die positive Entwicklung der Pflegeorganisation schnell allein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten unterworfen.

