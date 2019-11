Land schnürt Milliardenpaket für UKSH

4000 Landwirte werden am Donnerstag, 14. November 2019, bei einer Demo am Gänsemarkt in Hamburg erwartet. Rund 1000 davon reisen aus Schleswig-Holstein an. Die Polizei warnt: Der Verkehr auf mehreren Straßen im Süden von Schleswig-Holstein könnte ins stocken geraten. Wir zeigen die Routen.