Kiel

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel hat am Sonntag erstmals zwei Corona-Patienten aus Bayern aufgenommen, um die Intensivstationen im Freistaat zu entlasten. Doch auch im UKSH sind die Kapazitäten endlich. Daher hat das Kieler Klinikum bereits am Freitag angekündigt, planbare Operationen zu verschieben, um mehr Kapazitäten zu schaffen und so für die zunehmende Zahl an Covid-19-Erkrankten vorbereitet zu sein.

Dies gilt auch für Dr. Domagoj Schunk (44) und sein Team. Schunk ist Ärztlicher Leiter der interdisziplinären Notaufnahme sowie der Covid-Normalstation. Hier werden mit Corona infizierte Menschen behandelt, die nicht auf die Intensivstation müssen.

Am UKSH in Kiel wird die Covid-Normalstation vorbereitet

„Wir wollen soweit wie möglich gerüstet sein, wenn die Patienten kommen“, sagt Schunk mit Blick auf die kommenden Tage. Er zeigt auf der linken Seite der Station, die sich wie ein U um einen Innenhof erstreckt, durch die Fenster auf die rechte Seite, wo auf den Zimmern noch kein Licht brennt. „Die Räume bereiten wir gerade vor.“ Das Equipment wird ebenfalls überprüft. 30 Betten können hier insgesamt belegt werden, sofern genug Personal da ist. Auch eine zweite Covid-Normalstation habe es im Pandemieverlauf schon gegeben. Durch die aktuellen Vorbereitungen sieht Schunk die Klinik auf einem guten Weg. Angesichts der Corona-Entwicklungen sagt er aber auch: „Wir sind angespannt.“

Am Sonntag wurden laut UKSH vor der Ankunft der Patienten aus Bayern am Standort in Kiel insgesamt 12 Covid-Infizierte behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Am Campus Lübeck waren es 20, vier davon auf der Intensivstation. Die Hälfte dieser 32 Patientinnen und Patienten ist ungeimpft. Laut Robert-Koch-Institut ist die Wahrscheinlichkeit, schwer an Covid-19 zu erkranken, bei vollständig Geimpften um etwa 90 Prozent geringer als bei Ungeimpften.

Omikron-Variante, hohe Infektionszahlen: Corona-Lage ist sehr ernst

Dass die Lage aktuell, mit Höchstwerten in den Infektionszahlen und der neuen Corona-Variante Omikron, so ernst ist wie noch zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie, hatten am Freitag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, deutlich gemacht.

„Ich kann mich da nur der Einschätzung anschließen“, so Schunk. Zu Beginn sei die Pandemie besorgniserregend gewesen, weil es noch keine konkreten Erfahrungen mit Corona gegeben habe. Jetzt sei die Situation besorgniserregend, gerade weil es nun Erfahrungen bei der Behandlung gebe.

Um die Versorgung der Covid-Erkrankten im UKSH sicherzustellen, wird bei steigenden Fallzahlen notfalls auch Personal von anderen Stationen abgezogen. „Wir werden also Verstärkung kriegen“, erklärt Schunk mit Blick auf die Covid-Normalstation. Um das Personal aus der eigenen wie auch aus anderen Abteilungen vorzubereiten, liefen nun Schulungen. Es müssten zudem noch die Dienstpläne der Stationen koordiniert werden.

Corona-Pandemie: UKSH sucht wieder nach Helfern

Neben dem festen UKSH-Personal sollen auch wieder Freiwillige zum Einsatz kommen wie zum Beispiel Medizin-Studierende oder Menschen mit Erfahrungen in der Pflege. „Ohne die wären wir ein Stück weit aufgeschmissen“, so Schunk. Denn sie würden gerade durch kleine Dinge entlasten. Sollte zum Beispiel für die Behandlung eines Covid-19-Infizierten etwas im Zimmer fehlen, könnte das durch die Freiwilligen geholt werden – und die Fachkräfte müssten nicht erst umständlich die Schutzkleidung aus- und wieder anziehen müsse, erklärt Schunk. Ein kleiner Stressfaktor weniger.

Einen Aufruf an mögliche Helferinnen und Helfer hatte das UKSH am Freitag gestartet. Bereits einen Tag später hatten sich mehrere Dutzend Menschen gemeldet. Das Engagement der Freiwilligen freut Schunk.

Wer nicht im UKSH aushelfen kann, könne trotzdem seinen Beitrag leisten, um das Krankenhauspersonal zu entlasten, so Schunk: „Warum auf den Lockdown warten? Man kann auch von selbst seine Kontakte einschränken.“ Die Mehrheit der Menschen sei zwar vernünftig, aber durch den Rest verschärfe sich die Situation. „Die Folgen tragen wir dann alle.“