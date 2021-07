Kiel

Langsam wandert der Schlauch, das Koloskop, durch den Dickdarm der Patientin. Die kleine Kamera an der Spitze spiegelt gestochen scharfe Bilder vom Inneren des Darms auf den Untersuchungsmonitor. Professor Mark Ellrichmann beobachtet den Monitor ganz genau. Der Leiter der Endoskopie vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sucht nach Polypen, nach Vorwölbungen der Darmschleimhaut.

Plötzlich blinkt ein grünes Rechteck auf dem Monitor auf, umrahmt eine Stelle der Schleimhaut. Ein kleiner Polyp, rund drei Millimeter groß. Entdeckt von einer Künstlichen Intelligenz. Für das grüne Rechteck ist ein neues System verantwortlich, das Polypen im Rahmen der Darmspiegelung identifizieren kann. Und damit die Darmspiegelung noch effektiver und erfolgreicher macht. Was steckt dahinter?

Darmspiegelung wichtig, um Erkrankung an Darmkrebs zu verhindern

Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst beleuchtet werden, warum eine Darmspiegelung überhaupt wichtig ist. Durch sie können gefährliche Polypen im Darm entdeckt und entfernt werden, bevor daraus irgendwann Darmkrebs entsteht. Eine lebensbedrohliche Krankheit, an der jährlich rund 33.000 Männer und 26.000 Frauen in Deutschland erkranken. „Durch vorsorgliche Darmspiegelungen können wir die Erkrankung an Darmkrebs verhindern“, sagt Ellrichmann. Wichtig ist, dass der Arzt oder die Ärztin die gefährlichen Polypen auch rechtzeitig erkennt.

Doch genau hier gibt es noch Optimierungsbedarf. In der Fachliteratur wird von einer Rate von etwa 25 Prozent übersehener Polypen berichtet. Ein Grund: der Faktor Mensch. Einige Polypen sind so klein, dass sie mit dem menschlichen Auge kaum zu erkennen sind. Viele davon sind harmlos. Manche aber auch nicht. Im UKSH hilft deswegen seit einigen Monaten Künstliche Intelligenz bei der Entdeckung der Polypen. Eine Erfolgsgeschichte, die ihren Ursprung vor rund anderthalb Jahren hat.

Förderstiftung des UKSH fördert neues System zur Polypenerkennung

Damals wurde das System GIGenius des Medizintechnik-Unternehmens Medtronic in Europa zertifiziert. Ein System, das bei der Darmspiegelung hilft. Das UKSH bekam ein Leihgerät für zwei Wochen zur Verfügung gestellt. „Wir waren begeistert. Der Nutzen wurde sehr deutlich“, sagt Ellrichmann. Er stellte einen Antrag auf Förderung bei der Förderstiftung des UKSH.

Das ist die Förderstiftung des UKSH Die Förderstiftung des UKSH hat seit ihrer Gründung im Mai 2013 bereits mehr als 79 Medizinvorhaben mit insgesamt mehr als 1,84 Millionen Euro unterstützt - darunter 2020 auch das Projekt von Professor Mark Ellrichmann zur visuellen Markierung von Darmkrebsvorstufen. Zusätzlich ist der Aufbau des Stiftungsvermögens auf rund zwei Millionen Euro gelungen. Das Kuratorium der Förderstiftung wird getragen von 56 Unternehmerpersönlichkeiten, die sich jeweils mit mindestens 10.000 Euro im Jahr für Leuchtturmprojekte der Universitätsmedizin des UKSH einsetzen. Die jährlichen Kuratoriumsbeiträge fließen je zur Hälfte in unmittelbare Projektförderung und den Aufbau des Stiftungsvermögens. Für ihr nachhaltiges Fundraising-Konzept wurde die Förderstiftung im Mai 2021 vom Gremium des „DACH-Hochschul-Fundraisingpreises" ausgezeichnet. An der Ausschreibung des Deutschen Hochschulverbandes konnten Hochschulen, Universitäten, Wissenschaftsstiftungen und Universitätskliniken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen. Als beste deutsche Bewerberin erlangte die Förderstiftung in der Gesamtwertung den zweiten Platz.

Ende 2020 kam die Bestätigung: Das System darf kommen. Für zwei Jahre, gefördert mit 120.000 Euro, der höchsten Fördersumme der Stiftung aller Zeiten. Seit März wird GIGenius bei jeder Darmspiegelung im UKSH benutzt. Vier Geräte in vier Behandlungsräumen, einzigartig in Europa.

GIGenius erhöht die Detektionsrate deutlich

GIGenius ist Software und Hardware in einem. Ein kleiner Kasten, der aussieht wie eine Spielekonsole. Bei der Darmspiegelung greift das System die Bilder vom Hauptendoskopie-Prozessor ab und projiziert anschließend die grünen Kästchen auf den Untersuchungsmonitor.

Die Kästchen zeigen mit 99,99-prozentiger Zuverlässigkeit, wo sich ein Polyp befindet. Woher das System das weiß? Es trainiert sich selbst, mithilfe von mittlerweile 13 Millionen Einzelbildern in der Datenbank. Eine künstliche Intelligenz, die Leben rettet.

Das zeigen schon die ersten Erfahrungen des UKSH. Rund 350 Patientinnen und Patienten wurden im Uniklinikum in Kiel bisher unter Einsatz von GIGenius behandelt. Die Detektionsrate der Polypen hat sich seitdem um 17,3 Prozent erhöht, ein enorm hoher Wert.

UKSH in Kiel: Neues System soll bald von Krankenkassen finanziert werden

Möglich ist der Einsatz der neuen Technik nur aufgrund der finanziellen Unterstützung durch die Förderstiftung des UKSH. Weil es sich um ein sehr junges Behandlungsverfahren handelt, kommt noch kein Geld von den Krankenkassen.

Einige Kliniken müssen in Vorleistung gehen, die Kosten dokumentieren und beweisen, dass durch das neue System ein klarer Patientenvorteil entsteht. Gelingt das, steht einer Gegenfinanzierung durch die Krankenkassen nichts mehr im Wege. „Ich bin diesbezüglich sehr optimistisch“, sagt Ellrichmann. Die Zahlen geben ihm bisher Recht.

Zurück zur Patientin im Behandlungsraum. Bei ihr hat GIGenius den Polypen im Dickdarm sofort erkannt, schneller, als das menschliche Auge überhaupt reagieren kann. Ellrichmann entfernt den Polypen. Die Gefahr, an Darmkrebs zu erkranken, ist erst einmal gebannt. Ein Erfolg. Bei dem im UKSH jetzt auch Künstliche Intelligenz mithilft.