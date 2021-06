Kiel/Lübeck

Erst zum Aderlass, dann zur Corona-Impfung: Das UKSH mit seinen Standorten in Kiel und Lübeck geht neue Wege, um dem Mangel an Blutkonserven zu begegnen. Der ist offenbar so gewaltig, dass sich das Universitätsklinikum das ungewöhnliche Lockangebot überlegt hat.

Das verbindet das Krankenhaus erneut mit dem dringlichen Aufruf, Blut zu spenden. „Unsere Bestände sind an der Untergrenze und die Urlaubszeit, die generell einen Spendenrückgang mit sich bringt, hat gerade erst begonnen“, sagt Professor Dr. Holger Hennig, stellvertretender Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin am Campus Kiel und Campus Lübeck.

Blutkonserven-Bestände am UKSH gehen zur Neige

Verschärfe sich die Situation weiter, müssen planbare Operationen, für die Blutkonserven bereitgehalten werden, verschoben werden. „Blutspenden rettet Leben. Wir sind für jede Unterstützung sehr dankbar“, sagt Hennig.

Das UKSH bietet deshalb allen Blutspenderinnen und Blutspendern die Möglichkeit an, eine Corona-Schutzimpfung im Klinikum in Anspruch zu nehmen. „Die Termine zur Impfung gegen Sars-CoV-2 für Mitarbeiter und Blutspender des UKSH werden mit dem Impfstoff der Firma BioNTech immer dienstags und bei Bedarf auch zusätzlich mittwochs durchgeführt. In der kommenden Woche sind noch freie Termine buchbar“, teilt Hennig auf Nachfrage mit.

Blutspende-Termine können im Internet gebucht werden

An den UKSH-Standorten Kiel und Lübeck werden der Klinik zufolge pro Woche insgesamt etwa 1000 Blutspenden benötigt. Auf die Blutkonserven seien „Patientinnen und Patienten angewiesen, die an Krebs erkrankt sind, und durch die Chemotherapie nicht mehr genügend eigene Blutzellen bilden. Auch werden die Blutprodukte bei lebensrettenden Operationen, bei Transplantationen sowie für Notfallpatienten mit schweren Blutungen gebraucht“, heißt es in einer Mitteilung von Mittwoch.

Ein ernster Mangel an Blutkonserven bestehe in vielen Regionen Deutschlands. Unter www.terminland.de/uksh können Termine zum Spenden am UKSH gebucht werden.