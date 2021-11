Kiel

Die größte Klinik im Schleswig-Holstein sieht offenbar eine Welle von Covid-Patienten auf sich zukommen und zieht deshalb die Reißleine: Das UKSH baut massiv Intensivkapazitäten auf – zulasten anderer Behandlungen. Das medizinische Angebot wird innerhalb weniger Tage um ein Viertel eingeschränkt. Gleichzeitig sucht die Uniklinik freiwillige Helfer.

„Angesichts der dramatischen Lage in vielen Bundesländern sowie steigender Infektionszahlen auch in Schleswig-Holstein reduziert das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ab Montag, 29. November 2021, planbare (elektive) Eingriffe und Behandlungen um 25 Prozent“, teilte die Klinik am Freitag mit.

UKSH schränkt Angebot in Tageskliniken und Ambulanzen ein

„Das bedeutet, dass zahlreiche aufschiebbare Operationen an den Standorten Kiel und Lübeck nicht zu geplanten Terminen stattfinden. Auch Tageskliniken und Ambulanzen reduzieren ihre Angebote.“

Ziel der Maßnahme sei „der unverzügliche Aufbau zusätzlicher Intensivkapazitäten. Patientinnen und Patienten, deren Behandlung verschoben wird, werden direkt vom Klinikum informiert. Alle Notfälle werden jedoch weiterhin behandelt, alle dringlichen Operationen finden statt.“

Das gelte bei Herz- und onkologischen Erkrankungen, Unfällen und Schlaganfällen. Schwangere werden weiterhin jederzeit zur Entbindung aufgenommen. „Das UKSH bittet seine Patientinnen und Patienten darum, vereinbarte Termine nicht eigenständig und ohne Rücksprache mit den Stationen und Ambulanzen auszusetzen“, heißt es in der Mitteilung.

„Wir sehen derzeit eine vierte Infektionswelle, die das Potenzial hat, alle bisherigen Erfahrungen in den Schatten zu stellen – und das, obwohl wir mit den sicheren und hochwirksamen Impfstoffen den Schlüssel aus der Krise längst in der Hand haben“, sagte Prof. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH.

Covid-Patienten aus anderen Bundesländern in Schleswig-Holstein erwartet

Sein Appell: „Lassen Sie uns gemeinsam Sorge tragen, dass nicht auch bei uns die Situation außer Kontrolle gerät! Halten Sie sich an die bekannten Maßnahmen: Abstand, Maske und Hygiene. Reduzieren Sie Ihre Kontakte jetzt und besuchen Sie keine Großveranstaltungen – die Modellierungen zeigen, dass es uns bei einer Kontaktreduktion von 70 Prozent gelingen kann, die vierte Welle zu brechen. Und vor allen Dingen: Lassen Sie sich Impfen und boostern! Nur so finden wir einen gemeinsamen Weg aus dieser schweren Krise.“

Nach Aktivierung des sogenannten Kleeblatt-Konzeptes zur strategischen Verlegung von Intensivpatienten am vergangenen Dienstag bereitet sich das UKSH auf die Übernahme von schwer erkrankten Covid-19-Intensiv-Patienten aus anderen Bundesländern vor. Auch im eigenen Land nimmt die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Erkrankten zu.

Um die dafür benötigten Aufnahmekapazitäten zu schaffen, werde nun das Elektivprogramm reduziert. „Die Aktivierung des Kleeblatt-Mechanismus verdeutlicht, dass im Süden und Osten nicht nur Universitätskliniken an ihre Belastungsgrenzen kommen, sondern auch die Beteiligung der nicht universitären Krankenhäuser an der Covid-19-Versorgung nicht mehr hinreichend gegeben ist. Damit auch diese Häuser sich an der Covid-19-Versorgung beteiligen können, sollten die Freihaltepauschalen wieder ­ein­geführt werden“, sagte Scholz.

Das UKSH bittet zudem Menschen mit Erfahrungen in medizinischen Berufen wie Pflege, ärztlicher Dienst und Studierende der Humanmedizin, sich als freiwillige Helfer zu melden. Eine Registrierung ist online unter www.uksh.de/helfen oder per E-Mail an helfen@uksh.de möglich.