Hintergrund sei die konstant hohe Zahl an schwerwiegenden Corona-Erkrankungen, die angespannte aktuelle Lage in einigen umliegenden Krankenhäusern und die Abmeldung mehrerer Kliniken in Schleswig-Holstein von der Notfallversorgung, hieß es.

UKSH-Patienten werden informiert

"Das UKSH bereitet sich mit dieser Vorsichtsmaßnahme auf die mögliche Übernahme von Notfällen anderer Krankenhäuser in Schleswig-Holstein vor", informierte der Sprecher. Patienten, deren Behandlung verschoben wird, würden darüber vom Klinikum informiert.

Man bitte alle Patienten darum, vereinbarte Termine nicht eigenständig und nicht ohne Rücksprache mit den Stationen und Ambulanzen auszusetzen.

Notfälle sollen weiterhin behandelt werden

Alle Notfälle würden weiterhin behandelt, auch alle dringlichen Operationen sollten stattfinden, betonte der Sprecher. Dies gelte insbesondere bei Herz- und Krebserkrankungen, Unfällen und Schlaganfällen. Schwangere würden jederzeit zur Entbindung aufgenommen.