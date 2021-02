Kiel

Das Arzneimittel soll am 23. Februar 2021 geliefert werden. Zunächst erhält das UKSH 144 Ampullen. Sie sollen für 144 Patienten mit Vorerkrankungen reichen. Die Ärzte hoffen, dass durch den Einsatz mehr schwere Verläufe verhindert werden können.

Das Medikament muss aber rechtzeitig verabreicht werden. Sobald Covid-19-Patienten beatmet werden, kann das Antikörper-Medikament nicht mehr eingesetzt werden.

Zweites Antikörper-Medikament wird als therapeutischer Heilversuch am UKSH genutzt

Es ist bereits das zweite Antikörper-Medikament, das noch nicht zugelassen ist, aber vom UKSH als therapeutischer Heilversuch genutzt werden darf. Anfang Februar erhielt die UKSH-Apotheke Bamlanivimab, das bereits bei mehreren Patienten eingesetzt worden ist. Jetzt kommt das neue Kombi-Präparat Casirivimab/Imdevimab von den Pharmaherstellern Roche und Regeneron hinzu.

„Genau wie Bamlanivimab kann das neue Kombi-Präparat als Therapieversuch im Rahmen einer stationären Überwachung bei Covid-19-Patienten eingesetzt werden, bei denen aufgrund von Vorerkrankungen ein schwerer Verlauf zu befürchten ist“, sagt Hans-Gerd Strobel, Chefapotheker und Leiter des Dezernats Apotheke des UKSH.

Gute Ergebnisse in den USA - jetzt testet auch das UKSH

In einer klinischen Untersuchung in den USA haben jene Covid-19-Patientinnen und -Patienten am meisten von der Behandlung profitiert, die keine oder nur milde Symptome, aber eine hohe SARS-CoV-2-Viruslast und Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der Erkrankung hatten.

„Für Risikopatienten in einer frühen Krankheitsphase kann das Medikament eine sinnvolle Therapiemöglichkeit sein“, sagt Dr. Evelyn Kramme, Oberärztin der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie des UKSH am Campus Lübeck.

Medikament Casirivimab/Imdevimab enthält künstlich erzeugte Corona-Abwehrstoffe

Die Medikamente mit monoklonalen Antikörpern enthalten künstlich erzeugte Corona-Abwehrstoffe. Sie docken an das Coronavirus an und verhindern so, dass es in die menschlichen Zellen eindringt und sich dort vermehrt.

Wie erfolgreich die Therapie mit monoklonalen Antikörpern ist, ist derzeit noch nicht abschließend erforscht. Die Medikamente werden in den USA im Rahmen einer Notfallzulassung eingesetzt.