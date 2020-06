UKSH will alle Corona-Erkrankten untersuchen

Kiel/Lübeck

"Es mehren sich die Anzeichen, dass eine Corona-Infektion schwerwiegende Folgeerkrankungen auslösen kann", sagt Prof. Stefan Schreiber am Donnerstag anlässlich des Besuchs von Wissenschaftsministerin Karin Prien ( CDU) im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) in Kiel. Deswegen will der Mediziner mit seinem Team allen im Land Erkrankten in der Covidom genannten Studie eine Langzeitbegleitung im Klinikum anbieten. Nachgewiesen worden ist das Virus bisher bei mehr als 3100 Menschen in Schleswig-Holstein.

Zur Erforschung von Corona hat die Landesregierung eigens ein Förderprogramm in Höhe von zwei Millionen Euro aufgelegt. Allein 780.000 Euro aus diesem Fonds sollen in die Studie fließen. Weitere Mittel gehen in die Elisa genannte Untersuchung am Universitätscampus in Lübeck, um die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung zu untersuchen.

Prien : Wissenschaft kommt Schlüsselrolle zu

Wissenschaftsministerin Karin Prien mit den Professoren Stefan Schreiber (li.) und Joachim Thiery

"Das wichtigste Mittel zur Begrenzung der Pandemie sind Wissenschaft und Forschung", begründet Wissenschaftsministerindie Entscheidung der Landesregierung. Denn auch wenn das Land bisher glimpflich durch diegekommen sei, könnten nur mit fundierten Erkenntnissen politische Entscheidungen wie die Öffnung der Schulen begründen werden, so die Ministerin, in deren Ressort auch die Bildung fällt.

Wofür das Geld gebraucht wird, erklärt Projektleiter Schreiber, der am Campus Kiel die Klinik für Innere Medizin leitet: "Meiner Einschätzung nach wird uns Corona über die nächsten Jahre begleiten." Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass Betroffene nur eine begrenzte Immunität entwickelten. Hinzu komme die möglicherweise hohe Zahl unentdeckter Infektionen.

Corona kann Entzündungen im ganzen Körper auslösen

Da das Virus schwere Entzündungen im gesamten Körper auslösen und damit neben der Lunge auch weitere Organe in Mitleidenschaft ziehen kann, befürchtet der Arzt einen Schub an Folgeerkrankungen. "Es ist eine Aufgabe von nationaler Tragweite, diese zu erkennen." Nur so könnten Patienten frühzeitig behandelt und die dazu nötigen Ressourcen im Gesundheitssystem bereitgestellt werden.

Allen Betroffenen in Schleswig-Holstein bietet das Krankenhaus deswegen an, sich im Abstand mehrerer Monate von Kopf bis Fuß untersuchen zu lassen. "Wir beginnen mit der Lunge, wo Schäden am wahrscheinlichsten sind", ergänzt Prof. Thomas Bahmer aus der Pneumologie. Start ist bereits in diesem Herbst.

Gesundheitscheck von Kopf bis Fuß

Später folgen weitere Untersuchungen, zum Beispiel mithilfe hochauflösender Magnetresonanztomografie ( MRT). "Damit können wir den Körper im Millimeterbereich durchleuchten", sagt Prof. Olav Jansen aus der Radiologie. Im MRT könnten neben großflächigen Entzündungen der Lunge auch Veränderungen zum Beispiel im Hirnstamm sichtbar gemacht werden. Dort wird die Atmung gesteuert. "Die könnten eine Erklärung für plötzliche Todesfälle selbst unter intensivmedizinischer Behandlung liefern", so der Mediziner.

Wie das Virus dorthin kommt, erklärt Prof. Daniela Berg: "Es kann durch die Nase oder die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gelangen." Und das passiert offenbar relativ häufig. "Mehr als ein Drittel der klinisch behandelten Patienten weist entsprechende Symptome auf", sagt die Neurologin. Die Folgen können vielfältig sein, reichen von einem Schlaganfall über eine Entzündung der Nerven bis hin zu Psychosen.

Daten von deutschlandweiter Bedeutung

Die Daten solcher Fälle aus Schleswig-Holstein sollen dann in einem deutschlandweiten Netzwerk der Universitätsmedizin zum Kampf gegen das Coronavirus gesammelt und ausgewertet werden. Die Bundesregierung stellt dafür 150 Millionen Euro zur Verfügung. Um einen Teil dieser Mittel hat sich auch das UKSH beworben "und die erste Hürde ist übersprungen", so Mediziner Schreiber.

Wissenschaftsministerin Prien wirbt unterdessen für die Teilnahme: "Die Erkenntnisse sind von nationaler Bedeutung. Außerdem bekommen die betroffenen einen Gesundheitscheck erster Güte", so die CDU-Politikerin. Klinikdirektor Schreiber rechnet deswegen damit, dass sich – schon im eigenen Interesse – mindestens 80 Prozent der Angeschriebenen beteiligen. Die Kosten für die Untersuchung der Patienten beziffert er mit etwa zehn Millionen Euro allein für die kommenden anderthalb Jahre.

