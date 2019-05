Kiel

Die angezeigten Fälle waren vielschichtig: So riefen Eltern das Datenschutzzentrum an, deren Kinder in Sportvereinen Mitglied gewesen waren. "Hier gab es Meldungen, dass sich einige Vereine weigerten, die Spielerpässe zu löschen und sich auf eine dauerhafte Speicherung der Daten beriefen", berichtete Hansen am Freitag bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts. Hier schritt das ULD ein - ebenso wie im Fall einer Mitarbeiterin einer Ausländerbehörde, die mit ihrem privaten Smartphone Bilder des Reisepasses eines in Schleswig-Holstein lebenden Österreichers anfertigte. Auch beim Konflikt zwischen einer Gemeinde und mehreren Kurkliniken mussten Hansen und ihre Kollegen eingreifen: Um die Kurabgaben kassieren zu können, sollten die Einrichtungen die Namen ihrer Patienten übermitteln.

ULD kontrolliert Polizeidateien

Auch bei der Landespolizei rückten die Datenschützer zu Kontrollen an, prüften die "Anti-Terror-Datei" und die "Rechtsextremismus-Datei". Dabei habe es aber nur wenig Grund zu Beanstandungen gegeben - anders als bei der zuletzt geprüften "Falldatei Rauschgift". "Als Ergebnis unserer Prüfung waren mehr als 15000 Fälle - etwa 75 Prozent des Gesamtdatenbestandes - gelöscht worden, weil sie die Voraussetzungen für eine Speicherung nicht oder nicht mehr erfüllten", sagte Hansen.

DSGVO hat "wachgerüttelt"

Die seit einem Jahr geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat nach ihrer Einschätzung viele aufgerüttelt. Ein Großteil der Verantwortlichen in Verwaltung und Wirtschaft habe die Datenverarbeitung neu geordnet und Schutzmaßnahmen verbessert, sagte sie am Freitag bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts. Der Weckruf von 2018 dürfe nicht verhallen. Erforderlich sei ein ständiges Anpassen an neue Risiken und Schutzmöglichkeiten. Viele berechtigte Beschwerden, ein deutlicher Zuwachs an Meldungen von Datenpannen und Kontrollergebnisse zeigten, dass dies kein Selbstgänger sei.