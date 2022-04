Kiel

Sie heißen „Hannah Montana“, „Dr. Death“ oder „Bad Medicine“. Gemeint sind keine Filmhelden, sondern Panzer der 3. Kampfbrigade der 4. Infanteriedivision der US-Armee aus Fort Carson im US-Bundesstaat Colorado. Aktuell sind sie unterwegs auf den Straßen in Schleswig-Holstein zu sehen.

Die Entwicklung in Osteuropa führt auch zu neuen Bewegungen von Militärgerät in Schleswig-Holstein. Nachdem zuletzt Zerstörer der US Navy in Kiel und Rostock festgemacht hatten, sind nun Landtransporte sichtbar.

Im Ostuferhafen in Kiel wird Militärgerät fürs Baltikum verladen. Und über die Autobahn und mehrere Landstraßen rollen Transporte mit amerikanischen Militärfahrzeugen.

Auf dem Rastplatz Bimöhlen bei Bad Bramstedt machten am Montagabend 13 US-Panzer des Typs Bradley eine Pause. Sie warteten dort auf die Nacht, um durch Hamburg zu fahren. Die 32 Tonnen schweren Kettenfahrzeuge waren auf Tiefladern polnischer Speditionen verladen.

„Es handelt sich um Kontingente, die in Esbjerg an Land gesetzt wurden und sich jetzt auf der Durchreise durch Schleswig-Holstein befinden“, so ein Sprecher der Bundeswehr in Kiel. Beim Landeskommando werden die Bewegungen begleitet. Die Bundeswehr unterstütze die amerikanischen Streitkräfte, so der Sprecher. Feldjäger sichern die Transporte und kümmern sich um die Bewachung.

In Esbjerg hatte der große RoRo-Frachter „Endurance“ – bei RoRo-Schiffen werden bewegliche Güter auf und von Deck gefahren oder gerollt – nach Angaben der dänischen Streitkräfte seit Mittwoch mehrere Hundert Fahrzeuge der US-Armee angelandet. Ziel dieser US-Panzer ist der polnische Truppenübungsplatz Drawsko Pomorskie bei Stettin.

Diese Panzer, Lastwagen und Anhänger waren in den USA zunächst von Colorado nach Texas transportiert worden. Von Beaumont in Texas ging es dann im März über den Atlantik ins dänische Esbjerg. Ein zweiter Frachter steuerte Vlissingen (Niederlande) an.

Von den Häfen aus folgt jetzt der Weitertransport auf der Straße nach Deutschland, Polen und ins Baltikum. Dabei werden zivile Speditionen eingesetzt. Einige Einheiten reisen auch per Bahn durch Europa.

Routen und Orte der US-Militärtransporte sind geheim

Die genauen Routen und Zahlen der jeweils bewegten Fahrzeuge sowie die Orte der Pausen sind geheim. Es solle der gegnerischen Seite nicht ermöglicht werden, sich ein Lagebild zu machen, so der Bundeswehrsprecher.

„Schleswig-Holstein ist dabei wegen seiner geografischen Lage schon so etwas wie eine Drehscheibe für die Transporte“, so der Sprecher weiter. Auch im Seehafen Kiel werden wieder öfter Militärfahrzeuge mit Ziel Baltikum gesehen. Der Seehafen kann aber auf Nachfrage keine konkreten Zahlen nennen, da diese Transporte von zivilen Speditionen abgewickelt werden.

Laut Bundeswehr muss auch in den nächsten Tagen mit weiteren Transporten auf dem Land und Seeweg gerechnet werden. In Esbjerg stehen noch diverse Konvois.

Zur Galerie Der Weg von Colorado nach Polen führt über die A7

Es handelt sich dabei jedoch nicht um direkte Reaktionen auf den Einfall der russischen Truppen in die Ukraine. Die jetzt durch Schleswig-Holstein führende Verlegung der 3. Kampfbrigade der 4. Infanteriedivision der US-Armee aus Fort Carson wurde bereits im Dezember angekündigt.

Insgesamt haben sich aus Fort Carson in Colorado laut US-Europakommando „Eucom“ rund 90 schwere Kampfpanzer des Typs Abramas, 15 Palladin-Panzerhaubitzen, 150 Schützenpanzer des Typs Bradley, 600 Fahrzeuge und 500 Anhänger auf den Weg gemacht.

Die US-Einheiten rotieren in Europa

Wie die US-Armee weiter mitteilt, ist es die neunte Verlegung von Kampfeinheiten der USA seit 2014. Die Verlegung ist Teil der Operation Atlantic Resolve, die nach der Besetzung der Krim durch Russland gestartet wurde. Es sind jedoch keine dauerhaften Verlegungen. Jede Kampfeinheit ist immer nur für einige Monate in Europa.

Der Austausch erfolgt in einer Art Rotation, bei der die Panzer und anderes Gerät an den Standorten ausgetauscht werden. Mit jeder Einheit wechseln auch 4000 Frauen und Männer der Division nach Europa. Der Schwerpunkt der Manöver ist im Baltikum und in Polen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kampfbrigade aus Colorado löst jetzt in Europa die hier seit dem vergangenen Sommer im Einsatz befindliche 1. Kampfbrigade der 1. Infanteriedivision aus Fort Riley in Kansas ab. Diese wird dann über die Seehäfen wieder in die USA zurückverlegt.