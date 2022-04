Auf den Straßen in Schleswig-Holstein und in den Häfen gibt es in dieser Woche größere Militärbewegungen. Ein Großteil davon sind Panzer und Fahrzeuge der 4. US-Infanteriedivision aus Fort Carson aus dem US-Bundesstaat Colorado. Für sie führt der Weg nach Polen über die Autobahn 7 mitten durch Schleswig-Holstein.