Liegt der Meteorit bei Flensburg?

Kiel

Die Spur führt ins Grenzland nach Flensburg. Auf der Seite der US-Weltraumbehörde Nasa gab es bereits gestern den Eintrag mit den aktuellen Ortungsdaten der US-Satelliten. Demnach wurde der Lichtblitz in 42 Kilometern Höhe zwischen Husum und Flensburg (54,5 nördlicher Breite und 9,2 östlicher Länge) registriert. Als Einschlagsenergie berechneten die US-Systeme eine Sprengkraft von 0,48 Kilotonnen.

Seit Freitag ist der Meteorit auf der Liste der " Fireball Reports", die durch US Regierungs-Systeme geortet wurden. Dabei handelt es sich meist um Militär-Satelliten mit hochauflösenden Kameras. "Oft dauert das Wochen, diesmal waren die aber sehr schnell. Die Positionen passen gut zusammen", sagt Detlef Koschny von der European Space Agency ( ESA).

Durch die Daten der US-Systeme wisse man jetzt, dass der Eintritt in Norddeutschland passiert sei. "Eventuell ist er auch über die Grenze nach Dänemark geflogen", so Koschny. Die meisten Video-Aufnahmen und Sichtungen kamen zunächst aus den Niederlanden. Deshalb war zunächst ein Absturzort bei Langeoog vermutet worden.

Kite-Surfer filmte den Meteoriten

Doch dann tauchte das Video von dem Bremerhavener Kite-Surfer Dorian Cieloch auf. "Ich war draußen auf der Weser bei Wremen mit dem Kite", erzählt. Da er für ein Kitsurf-Event am Wochenende im benachbarten Cuxhaven noch ein paar Einstellungen drehen wollte, waren auch die Kameras am Kite-Drachen an.

Zufällig filmt die Kamera hinter Cieloch in nördlicher Richtung den herabstürzenden Meteoriten. "Ich habe das selbst gar nicht bemerkt. Erst nachdem ich den Film bei Youtube hochgeladen hatte, meldeten sich ganz schnell User und wiesen mich auf die Stelle im Film hin", erzählt Cielioch.

Auch die Sichtungen vom Boden aus deuten mehr und mehr auf das deutsch-dänische Grenzgebiet bei Flensburg als Absturzort hin. Bis Freitagabend hatten 516 Menschen auf der Plattform "Fireballs.imo.net" Sichtungsmeldungen eingegeben. Auch immer mehr Videoaufnahmen von Auto-Dashcams, Überwachungskameras oder Verkehrskameras belegen diese These.