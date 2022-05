Kiel

Die Nato startet in dieser Woche eine ganze Serie von großen Manövern in der Ostsee. Vom Baltikum bis Kiel wird in den kommenden Wochen die kollektive Verteidigung im Bündnis geübt. Auch Finnland und Schweden sind dabei.

Dabei setzten die USA am Wochenende das erste Ausrufezeichen. Der 40000 Tonnen verdrängende Hubschrauberträger „Kearsarge“ passierte zusammen mit dem Docklandungsschiff „Gunston Hall“ den Fehmarnbelt und die Kadetrinne. An Bord sind Kampfjets, Kampfhubschrauber und Transportflugzeuge vom Typ „Osprey“.

Vor der Küste des Nato-Mitglieds Estland und des noch neutralen Finnlands startet das Manöver „Hedgehog“ (übersetzt: Igel). 15000 Soldaten aus 14 Nationen trainieren in Estland. Es ist eine der größten Militärübungen des Landes seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991. Parallel startet in Litauen die Übung „Iron Wolf“, an der laut Nato auch deutsche Panzer des Typs Leopard 2 beteiligt sind.

„Die Manöver sollen jeden Raum für Fehleinschätzungen oder Missverständnisse unserer Entschlossenheit, jeden Zentimeter des alliierten Territoriums zu schützen und zu verteidigen, ausräumen“, so die NATO-Sprecherin Oana Lungescu.

„Es handelt sich bei den Manövern nicht um eine Reaktion auf die Ankündigungen Finnlands und Schweden zum Nato-Beitritt. Die Fahrt der ’Kearsarge’ in die Ostsee war schon länger geplant“, sagt Johannes Peters, Leiter Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel.

„Die Verlegung in die Ostsee ist aber ein klares Signal der Stärke an die Adresse der Verbündeten“, erläuterte Peters. Bei den Verlegungen sind die USA sehr transparent vorgegangen. Alle US-Schiffe schalteten vor der Einfahrt in die Ostsee ihre Funk-Transponder ein, so waren Position, Kurs und Geschwindigkeit der US-Kolosse seit Freitagabend für jedermann im Internet sichtbar.

„Man will auch die Sichtbarkeit haben. Die Durchfahrt durch die Beltbrücke am Sonnabend war so ein Signal. Das wurde für Fotos genutzt und in sozialen Netzwerken auch veröffentlicht“, so Peters.

Präsenz der „Kearsarge“ ein Novum

„Ein Schiff wie die ’Kearsarge’ haben die USA bislang nicht in die Ostsee geschickt“, sagte Peters. Zuletzt war während des Kalten Kriegs das US-Schlachtschiff „Iowa“ (45000 Tonnen) im Juni 1989 bei dem Manöver „Baltops“ dabei. 2019 hatte die Nato den spanischen Flugzeugträger „Juan Carlos 1“ als Zeichen in die Ostsee geschickt. Der spanische Träger ist mit 28000 Tonnen jedoch deutlich kleiner als die „Kearsarge“.

Die mit voller Ausrüstung verdrängt der US-Koloss 41150 Tonnen. Die offizielle Bezeichnung lautet Amphibious Assault Ship, übersetzt amphibisches Angriffsschiff. Mit Blick auf die US-Flugzeugträger werden diese Schiffe auch „Baby Carrier“ genannt. Die 257 Meter lange und auf dem Flugdeck mehr als 40 Meter breite „Kearsarge“ hat mehrere Sea-Harrier-Kampfjets sowie ein Dutzend Transportflugzeuge vom Typ MV22B „Osprey“ an Bord. Außerdem standen am Sonnabend Kampfhubschrauber vom Typ „Super Cobra“ an Deck.

Neben 1200 Besatzungsmitglieder können an Bord auch rund 1700 Marineinfanteristen eingeschifft werden. Dazu kommen Landungsboote und gepanzerte Fahrzeuge in den Decks.

Natürlich werde Russland sich „besorgt“ über die Präsenz der „Kearsarge“ in der Ostsee äußern, so Peters. Jedoch seien die Anzeichen für eine direkte militärische Konfrontation derzeit gering. „Man hat in Russland militärisch derzeit kein Interesse daran, mit der Nato in einen Konflikt zu kommen“, so Peters.

Zwar hatte Russland erst im April auch ein großes Panzerlandungsschiff aus Murmansk nach Kaliningrad verlegt, die Manöver zur Einschüchterung der Baltischen Staaten blieben aber aus. Es gab nur simulierte Tests mit Marschflugkörpern vor Kaliningrad.

Nato wird Manöver bis Ende Juni abhalten

Bei der Nato kündigt man auch den Fahrplan für die kommenden Manöver bis Ende Juni an. Das Seemanöver Baltops wird zu Pfingsten in Schweden starten. Auch dabei wird die „Kearsarge“ eine Schlüsselrolle spielen. Baltops wird sich bis zum 17. Juni über die gesamte Ostsee erstrecken und dann in der Kieler Bucht enden. „Diese Manöver sind keine Gefahr für Russland. Sie sind ein Signal an die Baltischen Staaten sowie Finnland und Schweden, dass man auf die Nato zählen kann“, so Peters.

Die Nato-Manöver haben auch ein Enddatum. Am 21. Juni feiern Schweden und Finnen das Mittsommerfest. Dann enden traditionell auch alle großen Manöver der Streitkräfte dieser Länder und es beginnen die Sommerferien. Traditionelles Ende ist dann die „Kieler Woche“, zu der auch zahlreiche Kampfschiffe des Manövers Baltops kommen sollen.

In den vergangenen Jahren war das dann das Signal für große Manöver der russischen Marine, deren Militärparade am letzten Sonntag im Juli der alljährliche Höhepunkt auf der Ostsee markiert. Aktuell ist es aber um diese Flottenparade in St. Petersburg sehr ruhig. Ein Grund dürfte sein, dass ein Großteil der russischen Flotte im Schwarzen Meer festsitzt. Die Türkei hat ihnen die Passage des Bosporus verboten.

Deshalb wird mit Spannung auf die Meldungen der russischen Marine für die Sommermanöver und die Paraden im Juli gewartet. Russlands Marine leidet seit Jahren an einem Mangel an großen Einheiten.