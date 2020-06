Kiel/Lütjenburg

Nun muss der Angeklagte die drei Jahre und drei Monate Haft verbüßen, die ihm ein Plöner Schöffengericht im November 2019 aufgebrummt hatte. Weil er im Kieler Landgericht nicht über die „goldene Brücke“ gehen wollte und das Angebot der Strafkammer trotz erdrückender Beweise für seine Rolle als Haupttäter ausschlug, wird das Urteil der ersten Instanz rechtskräftig.

Angeklagter konnte nichts Entlastendes vorbringen

Schon in der Plöner Verhandlung hatte der Angeklagte den Tatvorwurf pauschal zurückgewiesen. Gegen den Schuldspruch legte er Berufung ein. Doch Entlastendes hatte er auch im zweiten Prozess vor dem Kieler Landgericht nicht vorzubringen. Nun muss er ins Gefängnis: Die Kammer verwarf seine Berufung als unbegründet.

Der Oberstaatsanwalt hatte dem „Deal“ ohnehin nur „unter Zurückstellung von Bedenken“ zugestimmt. Er forderte am Ende noch drei Monate Zuschlag auf die Plöner Haftstrafe. Die Begründung: Zwei betroffene Mitarbeiterinnen des Friseursalons hätten den Schock bis heute nicht überwunden. Die Zeuginnen brachen in Tränen aus, als sie den Ablauf der Tat erneut schilderten. Für sie kam der Überfall wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Am 23. August 2018 drangen plötzlich zwei maskierte Dunkelmänner mit einer täuschend echt aussehenden Pistole in den Salon ein und forderten Bargeld. Mit 400 Euro flüchtete das bewaffnete Duo.

Verteidiger forderte Freispruch

Der 19 Jahre alte Mittäter hatte sich später gegenüber einem Bekannten der Tat gebrüstet und sich so eine Strafanzeige eingehandelt. Er wurde zu 15 Monaten Jugendstrafe verurteilt. Als Zeuge vor dem Landgericht belastete er erneut den Älteren als Haupttäter mit Schusswaffe. Er selbst will damals nur 100 Euro von der Beute abbekommen haben. Weil der Heranwachsende erst bei der zweiten Ladung zur Zeugenaussage erschien, muss er jetzt 150 Euro Ordnungsgeld zahlen oder drei Tage Ordnungshaft absitzen.

Der Verteidiger meldete Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen an, sprach von einem Komplott gegen seinen Mandanten und forderte Freispruch – ein erkennbar aussichtsloses Unterfangen, wie der Vorsitzende in der Urteilsbegründung deutlich machte.