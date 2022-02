Kiel

Ob Felder oder Kleingärten: In Schleswig-Holstein steht derzeit vieles unter Wasser. Auch zahlreiche Flüsse und Bäche sind über die Ufer getreten. „Der Februar in Schleswig-Holstein war bisher deutlich zu nass. Wir haben 300 bis 400 Prozent mehr Niederschlag als normal gemessen“, sagt Jens Fildebrandt vom Deutschen Wetterdienst.

Als Beispiel nennt er die Wetterstation in Kiel: Dort liege der Wert für diesen Monat schon bei 155 Liter pro Quadratmeter, das langjährige Mittel dagegen bei 37 Liter. Der Sollwert ergibt sich aus der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020. Der Februar sei schon mit viel Regen gestartet, die starken Niederschläge in den vergangenen Sturmtagen hätten sich aufsummiert.

Überflutete Kleingartenanlage: „Besonders schlimm“ dieses Jahr

So waren im Kieler Stadtteil Elmschenhagen am Dienstag beispielsweise in der Kleingartenanlage einige Parzellen komplett überflutet. Bis zum Fenster einer Holzhütte reicht die tiefe Pfütze. „Es hat ja tagelang nur geregnet, da sammelt sich das Wasser in der Senke“, sagt Günter Maschmann. Er habe Glück gehabt, weil sein Gartenstück auf einer Anhöhe liegt. „Der kann hier jetzt Reis pflanzen“, sagt er spaßeshalber mit Blick auf eine der Parzellen unter Wasser.

Auch Anwohnerin Sigrid Reinhart erzählt, dass ihr Mann nur mit Gummistiefeln zu den angrenzenden Garagen waten konnte. „Der Regen sammelt sich öfter hier, aber dieses Jahr ist es besonders schlimm.“

Ministerium spricht von „angespannter“ Hochwasserlage

Noch kritischer ist es in anderen Regionen des Landes. Laut Landesumweltministerium werden an über zwei Drittel der Binnenpegel des Landes zurzeit Wasserstände verzeichnet, die über einem mittleren Hochwasser liegen. Die Stör in Kellinghusen (Kreis Steinburg) überschwemmte mehrere Straßen. Der Pegel lag mit 330 Zentimetern nur knapp unter dem höchsten je gemessenen Wasserstand des Weihnachtshochwassers aus dem Jahr 2014.

Zur Galerie Nach einem völlig verregneten Februar stehen in Schleswig-Holstein nicht nur Wiesen und Äcker unter Wasser. Auch zahlreiche Flüsse und Bäche sind über die Ufer getreten.

Schwerpunktbereiche seien zudem an der Treene, Lecker Au, Bille, Krückau, obere Eider, Trave und Beste. „Die Situation ist ernst und die Lage vor Ort zum Teil sehr angespannt“, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Am Mittwoch soll sich die Situation bessern, weil mit wenig Niederschlag gerechnet wird und sich die Lage an Nordsee und Elbe normalisiere.

Landwirte können nicht zum Düngen aufs Feld

Das wäre auch im Sinne der Landwirte. „Wenn wir uns die nutzbare Feldkapazität anschauen, dann sind die Wasserreserven bis auf zwei Meter im Boden wieder aufgefüllt“, so Fildebrandt. Das sei gut für trockenere Zeiten. Zum Problem würden die Wassermassen nur, wenn es nun ungebremst weiterginge. „Bis zum Wochenende sollen zwar noch ein paar Liter kommen, dann beruhigt sich die Lage aber.“ Nächste Woche werde es trockener und die Temperaturen sollen steigen.

„Die Drainagen sind böse überlastet“, sagt Ackerbauer Henry von Bülow, der 140 Hektar in Schillsdorf bewirtschaftet. Auf manchem Feld reiche das Wasser bis knapp unter das Ende des Schafts seines Gummistiefels. Schlecht sei das stehende Wasser für Raps, Weizen und Gerste auf den Feldern, die zu „ersaufen“ drohten.

„Vor zwei Wochen hatten wir ja schon einmal so viel Regen, da bin ich schon mal ein bisschen mit dem Bagger draußen gewesen und habe Ablaufgräben ausgehoben.“ Ärgerlich sei der nasse Boden jetzt vor allem, weil sich dadurch die Frühjahrsdüngung nach hinten verschiebe. „Eigentlich wollen wir im März anfangen die Bohnen zu drillen. Das verzögert sich nun vielleicht nach hinten.“ Das sei kein Weltuntergang, aber alles andere als optimal.