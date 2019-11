Diese Weihnachtsmärkte laden 2019 ein

Kiel

Traditionell werden die Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein nach dem Totensonntag (24.11.2019) eröffnet. Einige erwarten ihre Besucher dann nur an ausgesuchten Tagen, andere über mehrere Wochen - manche sogar bis in das neue Jahr hinein.

Dabei muss es nicht immer der klassische Weihnachtsmarkt mit Glühwein-Buden in der Innenstadt sein. In Schleswig-Holstein finden im Advent 2019 auch wieder zahlreiche Kunsthandwerkermärkte statt, die Inspirationen für schöne Geschenke bieten. Sollte das Wetter seine norddeutsche Seite zeigen, suchen Sie sich in unserer interaktiven Karte einfach einen überdachten Weihnachtsmarkt auf einem Gutshof, im Museum oder in einer Kirche. Wir haben für Sie alle Orte, Termine und genauen Öffnungszeiten eingetragen.

Interaktive Karte: Weihnachtsmärkte 2019 in Schleswig-Holstein

Es fehlt ein Weihnachts- oder Adventsmarkt aus Schleswig-Holstein in unserer Karte? Schreiben Sie uns gern eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de, in der Sie uns den genauen Veranstaltungsort und die Öffnungszeiten mitteilen. Wir fügen diese Informationen dann gern unserer interaktiven Karte hinzu.

Welche Weihnachtsmärkte gibt es in Kiel und wann haben sie geöffnet?

In Kiel können sich die Besucher ab dem 25. November 2019 auf fünf Weihnachtsmärkte freuen. Der Holstenplatz, Rathausplatz, Asmus-Bremer-Platz, Bernhard-Minetti-Platz und der Weihnachtsmarkt rund um die Nikolaikirche laden zum Bummeln im Advent ein.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr die über den Rathausplatz schwebende Weihnachtskogge und eine 12,5 Meter hohe Weihnachtspyramide auf dem Asmus-Bremer-Platz. Eine zehn Meter hohe Pyramide steht außerdem im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz. Weitere Neuerungen: Eine Weihnachtsbäckerei für Kinder in der Holstenstraße und "Selfiepoints" vor ausgefallenen Lichtskulpturen. Bei Schietwetter dürfte der Holstenplatz zum Hotspot werden: Er wird in diesem Jahr überdacht und bietet so Schutz vor Wind und Regen.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend: 11 bis 22 Uhr (Rathausplatz); Montag bis Sonntag: 10.30 bis 21/ Gastronomie bis 22 Uhr, am 23.12: bis 21 Uhr (Holstenplatz); Montag bis Sonntag: 10.30 - 21/ Gastronomie 22 Uhr (Asmus-Bremer-Platz); Montag bis Sonnabend: 10-20 Uhr, Sonntag: 11-20 Uhr, bei Bedarf jeweils bis 22 Uhr, bei erhöhtem Besucheraufkommen ist eine Ausweitung der Öffnungszeit bis 22 Uhr möglich (Altstadt); Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend 11 Uhr bis 22 Uhr (Bernhard-Minetti-Platz).

Öffnungszeiten des traditionellen Lübecker Weihnachtsmarktes

Die Lübecker Altstadt erstrahlt ab dem 25. November im vorweihnachtlichen Lichterglanz und lädt bis zum 30. Dezember zu einem Bummel über die berühmten Weihnachtsmärkte ein. Angefangen hat alles schon 1648, als urkundlich belegt erstmalig ein Weihnachtsmarkt am Fuße des Lübecker Rathauses Einzug hielt. 2019 verzaubern insgesamt zwölf Weihnachtswelten die Gäste. Jährlich kommen bis zu zwei Millionen Menschen zum Weihnachtsmarkt nach Lübeck, der sich in diesem Jahr umweltbewusst gibt: Durch die Verwendung von Mehr- statt Einweg, Re- und Upcycling und die Nutzung von Ökostrom.

Offiziell werden die Lübecker Weihnachtsmärkte am 27. November mit dem "Adventsleuchten", einem Familiengottesdienst in St. Marien mit anschließender Lichterprozession durch die Straßen der Altstadt, eröffnet.

Der größte Lübecker Weihnachtsmarkt findet in der Altstadt rund um das Lübecker Rathaus und in der Fußgängerzone Breite Straße statt. Er bietet weihnachtliches Kunsthandwerk, Christbaumschmuck, Schmuck- und Glasartikel, Lebkuchen, Glühwein und andere Leckereien.

Öffnungszeiten: Vom 25. November bis 30. Dezember 2019 auf dem Markt: täglich geöffnet von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 22 Uhr, Breite Straße täglich 11 bis 21 Uhr. Ausnahmen: am 24. Dezember von 11 bis 14 Uhr und am 25. Dezember geschlossen, am 26. Dezember von 13 bis 20 Uhr und am 30. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

