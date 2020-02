Wer mit seinem kranken Haustier nachts, am Wochenende oder an Feiertagen zum Notdienst muss, für den wird die Behandlung von Hund, Katze oder Meerschweinchen ab sofort deutlich teurer. Die Bundestierärztekammer hat eine neue Gebührenordnung verabschiedet, die jetzt in Kraft getreten ist.