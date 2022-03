Kiel

Die Spitze des Deutschen Städtetags, darunter Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), hat Bund und Länder mit Blick auf die vielen Ukraine-Flüchtlinge aufgefordert, in die Puschen zu kommen. „Wir brauchen verbindliche Absprachen für die schnelle Verteilung und Registrierung der Flüchtlinge, für die Integration und die Kostenübernahme“, sagte Kämpfer im Vorfeld eines Krisengesprächs mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesministern am Freitag.

„Bei vielen Städten ist das Ende der Fahnenstange absehbar erreicht“, sagte Kämpfer. Auch Kiel werde noch vor dem Sommer an seine Grenzen kommen, falls der Zustrom aus der Ukraine nicht abreiße. Der Oberbürgermeister geht davon aus, dass sich derzeit mehr als 2000 Flüchtlinge in der Landeshauptstadt aufhalten, davon rund die Hälfte unregistriert. „Damit haben wir die Quote übererfüllt.“ Nach den Verteilungsschlüsseln von Bund und Land müsste Kiel von den bundesweit rund 300.000 Flüchtlingen nur knapp 900 aufnehmen.

„Wir brauchen schnell konkrete Maßnahmen, wie der Bund die Städte von den Mehrkosten durch die hohe Zahl der geflüchteten Menschen entlasten will“, betonte Kämpfer. Die 500 Euro je Flüchtling, die Schleswig-Holstein in Aussicht gestellt habe, sei „ein netter Willkommensgruß“, reiche aber bei Weitem nicht aus. Nach einer groben Schätzung von Experten bräuchten die Städte jährlich etwa 10.000 Euro je Flüchtling, um die Menschen unterzubringen, in Kita und Schule zu betreuen und in das Arbeitsleben zu integrieren.

Darüber hinaus präsentierte der Städtetag Bundeskanzler Olaf Scholz eine lange Wunschliste, so etwa die Überführung der Flüchtlinge aus dem Asylbewerber-Leistungsgesetz in das Sozialgesetzbuch II (Hartz IV). Vorteil: Bei Hartz IV würden die Krankenkassen und nicht mehr die Städte die Kosten der medizinischen Versorgung tragen. Außerdem wünschen sich die Städte etwa eine Art Residenzpflicht für Flüchtlinge, um den Zuzug in zentrale Orte zu zügeln.

Kämpfer ist zuversichtlich, dass der frühere Hamburger Bürgermeister den Städten entgegenkommt. Selbst wird er nicht beim Kanzler vorsprechen. Die SPD-Oberbürgermeister werden vom Leipziger Verwaltungschef Burkhard Jung vertreten.

Von Ulf Christen