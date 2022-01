Kiel

Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine setzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf Deeskalation: Am Dienstag hat sie in Moskau bei einem ersten Treffen mit ihrem Amtskollegen Sergej Lawrow die rasche Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen gefordert. Dazu solle ein Treffen im Normandie-Format mit der Ukraine, Deutschland und Frankreich stattfinden. Lawrow betonte dagegen, dass Russland sich nicht als Konfliktpartei sehe.

Eine Einschätzung, die Bundespolitiker aus Schleswig-Holstein nicht teilen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält die Lage für hochbrisant. „Selbst im kalten Krieg war die Gefährlichkeit der Situation nicht so hoch, wie sie jetzt ist“, sagte er am Rande eines Termins in Hamburg.

Auch der Rendsburger Bundestagsabgeordnete und Verteidigungspolitiker Johann Wadephul (CDU) stellte klar:„Die Bedrohung der Ukraine durch Russland ist real. Kiew ist auf unsere Unterstützung angewiesen. Die Nato muss der Ukraine im Konflikt mit Russland beistehen.“ Der Westen müsse Entschlossenheit zeigen. „Unsere bisherige Ablehnung der Lieferung von Waffen ist von Russland offenbar als Ermutigung zur Fortsetzung der Verletzung der Souveränität der Ukraine verstanden worden. Diese Position ist daher nicht mehr haltbar.“

Stegner und Kubicki mahnen zur Mäßigung

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner weist dies zurück. „Wer über Waffenlieferungen für die Ukraine redet, der geht mit dem Feuerzeug direkt an einem Benzinkanister vorbei“, sagte er im Interview mit den Kieler Nachrichten. Dies sei vielmehr die Stunde der Diplomatie. Er könne zwar Sanktionen nicht ausschließen. „Aber ich halte nichts vom öffentlichen Überbietungswettbewerb, Sanktionen in allen möglichen Bereichen zu fordern. Wo soll das eigentlich hinführen? Wen soll das beeindrucken?“

Auch Bundestagsvize Wolfgang Kubicki, FDP-Abgeordneter aus Strande, mahnt zur Mäßigung. „Wer meint, die einfachste und härteste Forderung gegenüber einer der Konfliktparteien sei in diesem verwickelten Konflikt die beste, der muss sich die Frage gefallen lassen, wie weit er selbst bereit ist, die Eskalationsspirale zu drehen.“ Das Normandie-Format hält Kubicki für nicht ausreichend. Stattdessen spricht sich der FDP-Politiker für eine Deeskalation im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aus. Sie hat 57 Teilnehmerstaaten.

Die Kieler Grünen-Abgeordnete Luise Amtsberg, neue Bundesbeauftragte für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, erinnert daran, dass in der Ostukraine seit Jahren ein bewaffneter Konflikt herrsche, bei dem bislang über 13 000 Menschen ums Leben gekommen seien: „Niemand kann ein Interesse an einer weiteren Eskalation haben, bei der nur noch mehr Menschen leiden werden. Sie zu schützen und weiteres menschliches Leid zu verhindern, muss unsere oberste Priorität sein.“