Lübeck

„Die Ukraine ist für die deutsche Ernährungsindustrie vor allem ein wichtiges Lieferland für Rohstoffe für die Lebensmittelproduktion“, sagt Stefanie Sabet, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). Sie stelle „erhebliche Anspannungen und Kostensteigerungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten“ fest.

Gestiegene Energiekosten „besorgniserregend“

„Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Lebensmittelproduktion sind aber deutlich weitreichender und gravierender“, erklärt Sabet. „Besorgniserregend sind die Planungsunsicherheiten bei der Energieversorgung und die gestiegenen Energiekosten. Das kann die Produktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen, wenn nicht schnelle Lösungen von der Politik bereitgestellt werden“, erklärt die BVE-Geschäftsführerin.

Extreme Preisanstiege bei Rohstoffen

Die Situation treibe beim Lübecker Bäckereiunternehmen Junge „die Sorgenfalten auf die Stirn“, sagt Junge-Sprecher Gerd Hofrichter. „Wir können in Anbetracht der weiter explodierenden Preise auf sämtlichen Einkaufsmärkten eine weitere Preisanpassung dieses Jahr nicht ausschließen.“ Schon vor dem Kriegsausbruch habe man „extreme Preisanstiege“ durch die hohe Nachfrage in sämtlichen Bereichen gespürt – bei Energie, Verpackungsmaterialien und Zutaten wie etwa Mehl, Butter, Milcherzeugnissen, Gemüse, Obst und Fleisch.

Bäckerei Junge: Mehrbelastungen bis zu 25 Prozent

Durch den Ukraine-Krieg stiegen nun die Weizenpreise weltweit. Bei Weizen machen die Exporte aus Russland und der Ukraine jährlich etwa dreißig Prozent des weltweiten Weizenhandels aus. „Was das bedeutet, kann sich jeder ausmalen“, sagt Hofrichter. Das Bäckerhandwerk sei sehr energieintensiv. Rein rechnerisch kommt es zu Mehrbelastungen von durchschnittlich 20 bis 25 Prozent. „Aber wir können auch nicht die Steigerungen in voller Höhe an unsere Kunden weitergeben. Wir werden durch weitere Prozessoptimierungen und Energiesparmaßnahmen dem Kostenanstieg entgegenwirken“, kündigt er an.

Brüggen hat Sorge vor Unterbrechung der Gas-Lieferungen

Die ohnehin schon stark angespannte Situation auf dem Markt für Getreide und Pflanzenöle habe sich durch den Krieg noch einmal verschärft, erklärt die Lübecker H. & J. Brüggen KG. Sie ist bei der Beschaffung von Sonnenblumenlecithin aus der Ukraine direkt betroffen. Indirekte Effekte wirkten aber deutlich stärker. „Die Explosion der Energiepreise betrifft uns in diesem und noch verstärkt im nächsten Jahr. Wir haben als systemrelevantes Unternehmen größte Sorge vor einer Unterbrechung der Gas-Versorgung, da wir Erdgas als Energiequelle in unseren Produktionsprozessen kurzfristig nicht ersetzen können“, sagt Brüggen-Sprecherin Christina Denker.

Importe von Öl, Saaten und Futtermitteln Für 512 Millionen Euro hat Deutschland im vergangenen Jahr Agrarrohstoffe aus der Ukraine importiert – vor allem Ölfrüchte- und -saaten von Sonnenblumen, Lein und Soja, Hülsenfrüchte, Senfsaaten und Futtermittel werden eingeführt. Im Wert von 284 Millionen Euro jährlich werden auch verarbeitete Lebensmittel importiert – Öle und Fette, insbesondere Sonnenblumenöl, sowie Geflügelfleisch. Auch für Aluminium, das für die Etikettierung in der Lebensmittelproduktion wichtig ist, sei die Ukraine ein wichtiges Lieferland, sagt die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Für einige dieser Importe gebe es kaum oder zu wenig Alternativen auf dem Weltmarkt.

Inflationäre Entwicklung zwingt zu Preiserhöhungen

Man sehe derzeit die Versorgung gesichert, allerdings auch starke Anstiege der Preise. Weiterhin gibt es eine weitere deutliche Einschränkung der Kapazitäten bei Verpackungsmaterialien und im Transportsektor mit entsprechenden Preissteigerungen. „Insgesamt sehen wir eine massive inflationäre Entwicklung, die unsere Planungen deutlich übertreffen und uns zwingen, weitere Preiserhöhungen für unsere Produkte vorzunehmen“, sagt die Brüggen-Sprecherin. „Dabei ist derzeit überhaupt nicht klar, wie die Dinge sich weiter entwickeln, weshalb Prognosen sehr schwierig sind.“

Engpässe bei Sonnenblumenkernen und Hafer

Auch die Peter Koelln KG mit Stammsitz in Elmshorn spürt die Preisexplosion deutlich. „Einige Rohstoffkomponenten unserer Speiseöle und -fette kamen bisher aus der Ukraine. Aus Russland und der Ukraine kommen zum Beispiel rund 80 Prozent der Welternte an Sonnenblumen, die nun weitgehend vom Markt verschwinden werden“, sagt Koelln-Sprecherin Berit Zonnev. Betroffen sind von der aktuellen Rohstoffknappheit alle unsere Produkte, seien es die Markenartikel im Speiseöle- und Fettebereich oder unsere Haferprodukte. Sowohl Hafer als auch Sonnenblumenkerne und -öle sind derzeit ein begehrtes und rares Gut auf dem Rohstoffmarkt.

Preis für Speiseöl hat sich mehr als verdreifacht

Die Preise seien dramatisch gestiegen, insbesondere im Weizenhandel. Beim Hafer wurde der Handel teilweise ausgesetzt, da keine Waren verfügbar waren. Nahezu alle Getreide- und Speiseölpreise seien fast doppelt so teuer wie im langjährigen Mittel. „Durch den russischen Überfall auf die Ukraine stiegen diese Preise auf das nahezu 3,5-fache. Wer derzeit nicht mit Rohstoffen gedeckt ist, bekommt am Markt auch keine mehr“, sagt Berit Zonnev. „Der Krieg in der Ukraine verschärft die ohnehin schon schwierige Ausgangssituation deutlich.“ Auch wegen der hohen Energiekosten müsse man leider die Preise erhöhen.

Verband warnt vor Gefährdung der Ernährungsindustrie

„Können die gestiegenen Kosten nicht angemessen an die Kunden weitergegeben werden, dann ist die Ertragslage von immer mehr Unternehmen der Ernährungsindustrie ernsthaft gefährdet“, warnt BVE-Geschäftsführerin Stefanie Sabet. Politik und Wirtschaft müssten zahlreiche Herausforderungen bewältigen, damit dieser Fall nicht eintritt.

