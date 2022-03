Kiel

Die Landeshauptstadt soll ihre Unterstützung für die Ukraine nicht nur in der Flüchtlingshilfe zeigen – auch Stadtpräsident Hans-Werner Tovar soll handeln. Das fordern die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen, FDP, Linke, „Klima, Verkehr & Meer“ sowie „die Politiker*innen“ im Kieler Rat in einem gemeinsamen Appell an Tovar. Ihr Ziel: Schluss mit der Zurückhaltung und aktive Zusammenarbeit mit den russischen Partnerstädten Sovetsk und Kaliningrad für ein Ende des Kriegs in der Ukraine.

Tovar soll auf beide Städte zugehen. Wörtlich lautet der Wunsch an die russischen Freunde: „Klären Sie Ihre Stadtbevölkerung über die Hintergründe des Krieges gegen die Ukraine auf.“ Putin habe das unabhängige Land ohne Aggressionen vonseiten der Ukraine angegriffen und damit Verträge, die zur Sicherung des Friedens auf der Welt geschlossen wurden, gebrochen. Diesen eindringlichen Appell aus Kiel soll Stadtpräsident Tovar den Menschen in Sovetsk und Kaliningrad vermitteln: „Wir bitten Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, diesen Krieg zu beenden!“

Kiels Stadtpräsident begrüßt die Initiative der Ratsfraktionen

Eine Reaktion aus dem Rathaus kommt prompt. Sprecherin Kerstin Graupner: „Stadtpräsident Hans-Werner Tovar begrüßt die Initiative der Ratsfraktionen sehr und wird ein entsprechendes Schreiben verfassen.“ Damit ändert das Kieler Stadtoberhaupt seine Haltung im Umgang mit dem Konflikt. Noch Anfang dieser Woche hatte Tovar mitgeteilt, seit Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine habe es keinen Kontakt mit den russischen Partnerstädten gegeben, „den wir aber auch nicht von unserer Seite initiieren wollten, um unsere dortigen Kollegen nicht unbedacht in Schwierigkeiten zu bringen“. Noch am Dienstag ließ der Stadtpräsident mitteilen: „Der Krieg ist eine Angelegenheit, die in erster Linie auf nationaler Ebene und nicht auf kommunaler Ebene beeinflussbar ist.“

Gleichwohl will Kiel über die Einladungen für Kaliningrad und Sovetsk zur diesjährigen Kieler Woche „nachdenken“, stellt Tovar klar. Die offiziellen Schreiben seien bereits im Dezember versandt worden. Auch das Internationale Städteforum habe man im Blick. Die Russen in Sovetsk und Kaliningrad werde man aus Rücksicht „auf unsere baltischen, polnischen und finnischen Partnerstädte“ zunächst nicht über Details informieren.

Die Städtepartnerschaften indes werden nicht infrage gestellt. „Uns ist bewusst, dass der Krieg nicht vom russischen Volk ausgeht, und unsere Freundschaft zu den Menschen in Russland wird diese schreckliche Zeit überdauern“ – so lautet das einmütige Bekenntnis der Ratsfraktionen zu den Städtepartnerschaften. Auch Hans-Werner Tovar gibt zu bedenken: „Es wird eine Zeit nach dem Krieg geben, in der demokratische Kräfte dort unserer Unterstützung bedürfen.“

Auch das Präsidium des Deutschen Städtetags hatte sich gerade erst explizit dafür ausgesprochen, russische Städtepartnerschaften nicht auszusetzen oder gar zu beenden. Kiels Partnerschaften mit Sovetsk (ehemals Tilsit) und Kaliningrad (ehemals Königsberg) bestehen seit 1992.