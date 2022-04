Der Ukraine-Krieg dürfte in Schleswig-Holstein wieder mehr Unterstützer der traditionellen Ostermärsche für Frieden und Abrüstung mobilisieren. Was die Veranstalter fordern, wo sie zu Kundgebungen aufrufen – hier finden Sie eine Übersicht.

Friedensbewegung in SH - Mehr Zulauf für Ostermärsche erwartet

Von Rieke Beckwermert